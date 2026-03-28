Así fue la visita de Iván Cepeda a Antioquia, recibió homenaje de madres buscadoras de la Comuna 13

El candidato presidencial Iván Cepeda estuvo en Medellín este 28 de marzo. La convocatoria tuvo lugar en el centro de la capital antioqueña, en el parque de San Antonio, a las 3 de la tarde. El también senador estuvo acompañado de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué. Como dato curioso del evento político, a un costado del parque, resguardados en la sombra de unos árboles, había un grupo de personas recogiendo firmas para la Asamblea Nacional Constituyente, con una imagen del presidente Petro. Esto, a pesar de que Cepeda estaría dispuesto a ceder en este punto, como lo aseguró en un entrevista reciente. Así habría llegado a acuerdos con sectores como el del exministro Juan Fernando Cristo. Siga leyendo: Paloma Valencia supera a Abelardo en nueva encuesta con 22% y se acerca a Cepeda que sigue en 34%

A un costado del parque había personas recogiendo firmas para la Constituyente. Foto: EL COLOMBIANO.

El evento contó con la presencia de diferentes congresistas electos como Isabel Zuleta, Alejandro Toro, María Fernanda Carrascal, Alfredo Mondragón, Carolina Corcho y Hernán Muriel. Este último, según se dijo en tarima, organizó el evento. También estuvo el exgobernador de Nariño Camilo Romero. Justo antes de que llegara Cepeda se volvió a hablar de los procesos de “paz urbana”, promovidos por la senadora Zuleta y criticados por episodios como el “tarimazo” en La Alpujarra.

Discurso de Iván Cepeda en Medellín

A su turno, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda pronunció su discurso titulado “Con el poder de la verdad alcanzaremos la reconciliación de Antioquia y de Colombia”, en el que defendió sus posturas y lanzó duros cuestionamientos políticos e históricos. Durante su intervención, bajo un cielo de nubes grises, Cepeda aseguró que el país ha dejado atrás etapas marcadas por la represión y la violencia estatal. “La época en la que se prohibía la movilización social, la época en que se sembró el terror con falsos positivos en Colombia ha pasado”, afirmó ante sus simpatizantes. El dirigente también hizo un reconocimiento al carácter del departamento. “Admiro y respeto al pueblo antioqueño. Dije con toda claridad que el pueblo antioqueño ha sido resistente, resiliente y firme en sus convicciones”, señaló.

Iván Cepeda en Medellín.

En su discurso, insistió en que sectores de poder han intentado reescribir la historia del país. “Se ha negado desde la masacre de las bananeras hasta el reciente genocidio (...) han intentado convertir la mentira histórica porque saben que borrar esas verdades equivale a borrar las luchas (...)”, sostuvo. Lejos de moderar su tono, Cepeda dejó claro que su visita no implicaba rectificaciones. “Hoy no vengo a retractarme ni a arrepentirme ni a rectificar (...) por el contrario, vengo a reafirmarlo, a decirlo con más contundencia, ampliarlo y detallarlo”, dijo. Uno de los momentos más controversiales llegó cuando se refirió al expresidente Álvaro Uribe Vélez. “El comienzo de la carrera política en Antioquia de Álvaro Uribe Vélez en las décadas de 1980 y 1990 se hizo de la mano de los clanes familiares del cartel de Medellín. Él y su hermano Santiago, fueron amigos, socios comerciales y colaboradores de clanes como los Ochoa, los Gallina Henao, los Villegas Uribe y los Cifuentes Villa quienes eran de las entrañas de las estructuras de Pablo Escobar y los paramilitares”, afirmó. En esa misma línea, agregó: “Quienes le causaron tanto dolor, humillación y sufrimiento al pueblo antioqueño, deberíamos empezar esa lista por el caudillo de la extrema derecha Álvaro Uribe y su hermano Santiago”. Cepeda también cuestionó a las autoridades locales. “Lo que realmente preocupa al alcalde Gutiérrez y al gobernador Rendón es el despertar democrático de la ciudadanía”, expresó. El senador también planteó que su insistencia en la verdad tiene un propósito político mayor. “Debo decir también que nuestra exigencia de verdad no es para alimentar las divisiones de la sociedad. Nuestro propósito es algo superior: queremos construir donde la verdad histórica y política sea la base de la reconciliación nacional y de una auténtica democracia”.

En su discurso hizo una referencia simbólica al lugar del evento, recordando un episodio de violencia en Medellín. “Por eso no es mera casualidad que hoy nos encontremos en este lugar, donde el 10 de junio de 1995, la violencia quiso imponerse sobre la vida con una bomba en la obra ‘El Pájaro’ del maestro Fernando Botero, durante un acto cultural”. En medio de su intervención, Cepeda insistió en los escenarios marcados por la violencia. “Botero decidió que ese pájaro permaneciera como memoria que no se borra, pero al mismo tiempo donó una escultura que se levanta como el símbolo de paz en Colombia y cuya réplica está en el Palacio de Nariño: no podemos olvidar, pero tampoco quedarnos atrapados en el dolor. La memoria no es para perpetuar la guerra, sino para impedir que la guerra se repita”, expresó, en referencia a la obra del maestro Fernando Botero. En tono de convocatoria, el senador amplió su mensaje hacia distintos sectores del país. “Quiero invitar a todas las vertientes políticas, el empresariado y toda la sociedad a dar un paso hacia la reconciliación”, afirmó. Cerró con un mensaje con estas palabras: “Venimos a decirle al país con la convicción que nace del respaldo popular que este próximo 31 de mayo vamos a ganar en primera vuelta”. Lea más: Iván Cepeda con 37,5%; De la Espriella 20,2% y Paloma Valencia 19,9% le siguen: encuesta de Guarumo

Homenaje de las madres de la Comuna 13

El cierre del acto no tuvo tono de arenga, sino de duelo contenido. Cuando el discurso terminó, un grupo de mujeres de la Comuna 13 se abrió paso entre el público. Eran las madres que, desde hace años, buscan a sus desaparecidos en La Escombrera. Le entregaron a Iván Cepeda una silueta. Este objeto representaba los cuerpos que han sido hallados, y los que aún faltan, en ese lugar al occidente de Medellín. El gesto fue sin protocolo. “Para ti, que no desfallezcas en esta búsqueda”, le dijeron. Una de ellas tomó la palabra y expresó: “Nadie nos reconoce como víctimas de crímenes de Estado, por eso hoy te reconocemos por la defensa de los derechos de las víctimas. Esta silueta representa a los desaparecidos del país. Hay que luchar hasta encontrarlos a todos”. En contexto: A un año de los primeros hallazgos en La Escombrera, la JEP confirmó la identidad de una quinta víctima: ¿quién era?

La polémica previa por comentarios sobre Antioquia

En su anterior visita a Medellín, Cepeda generó polémica por declaraciones cuando afirmó que Antioquia “se convirtió en cuna de la parapolítica, la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”. Cepeda dijo que se trató de un fragmento de un discurso que dio en Parque Berrío el pasado 12 de febrero, el cual fue retomado en su programa de gobierno de más de 400 páginas. Y pidió leer todo el documento para “permitir una visión no descontextualizada sobre mi visión de lo ocurrido en Antioquia en las últimas décadas”. Sus palabras se dieron en medio de un discurso de media hora en el Parque Berrío. Allí también arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “En el centro de esa macabra realidad que emergió estaba Álvaro Uribe Vélez, su familia y su círculo social, estrechamente ligados al narcotráfico, al naciente paramilitarismo y a los sectores terratenientes”, expresó Cepeda. Los comentarios generaron rechazo entre diferentes sectores políticos y empresariales. Por ejemplo, ProAntioquia aseguró en un comunicado que “el futuro se construye con respeto, con debate argumentado y con ideas que abren caminos; no con discursos de odio dirigidos contra regiones o pueblos”. Lea también: Presidente del Concejo de Medellín denuncia que movilización indígena en La Alpujarra sería para “legalizar” logística de evento Cepeda El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez también rechazó esos comentarios, y dijo que “lo que a algunos tanto les choca de Antioquia es que se ve el desarrollo, la pujanza y el progreso; pero, sobre todo, es que hemos sido el muro de contención del comunismo en Colombia”. Gutiérrez agregó que reducir esta zona del país a estigmas como la “narcoeconomía” es desconocer la historia de millones de antioqueños trabajadores y valientes que han sido, precisamente, víctimas del narcotráfico y la violencia. Días después de la polémica, el 16 de marzo, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, dijo que los bloqueos que se presentaron ese día en La Alpujarra fueron “para ‘legalizar’ la logística y los recursos de la movilización al evento político de Iván Cepeda”. En medio de ese ambiente de tensión, el evento que tendría lugar el 18 de marzo fue cancelado.

La presencia de grupos indígenas en La Alpujarra se dio ya que al parecer llevarían más de 2 años sin diálogo alguno con la administración departamental, algo que dejó una duda sobre el motivo por el cual hubo presencia de personas de comunidades ubicadas en Córdoba. Incluso, otra población indígena manifestó no entender la protesta que se llevaba a cabo.