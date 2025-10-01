x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Petro anunció la expulsión de delegación diplomática de Israel en Colombia tras interceptación de barcos que iban para Gaza

La flotilla fue obligada a cambiar su rumbo. El presidente Gustavo Petro reaccionó y tomó medidas.

  • Según información de última hora, en uno de los barcos iban dos colombianas, identificadas como Manuela Bedoya y Luna Barreto. FOTO: Getty
    Según información de última hora, en uno de los barcos iban dos colombianas, identificadas como Manuela Bedoya y Luna Barreto. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
01 de octubre de 2025
bookmark

Israel, a través de su armada, interceptó este miércoles una flotilla de 40 barcos que llevaban ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. Estaban a pocas millas náuticas de distancia y fueron obligados a cambiar de rumbo. Según información de última hora, en uno de los barcos iban dos colombianas, identificados como Manuela Bedoya y Luna Barreto.

Las embarcaciones hacen parte de la “Global Summid Flotilla”, quienes publicaron un comunicado de prensa denunciando que “nuestras miembros de la delegación colombiana, Manuela Bedoya y Luna Barreto, tripulantes en el barco HIO, han sido detenidas por las fuerzas israelíes durante una misión pacífica y legal para entregar ayuda humanitaria a Gaza, lo que significa una violación al derecho internacional y los Acuerdos de Ginebra”, señalaron convocando a las calles.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó el hecho diciendo que “varios barcos de la flotilla (...) fueron detenidos con total seguridad y sus pasajeros están siendo transferidos a un puerto israelí”, indicó el ministerio en X.

“Greta y sus amigos están sanos y salvos”, agregó la Cancillería, que incluyó en la publicación un breve video de la activista sueca Greta Thunberg, rodeada de hombres armados.
En contexto: Con Greta Thunberg a bordo, flotilla humanitaria desafía bloqueo de Israel y se acerca a Gaza

Petro expulsó a la delegación diplomática de Israel en Colombia

El presidente Petro reaccionó en X diciendo que “si es cierta esta información, hay un nuevo crimen internacional de Netanyahu. Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina Cancillería”, dijo y anunció que “sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia. El batallón Guardia Presidencial de acuerdo a su función ejercerá la seguridad de la Casa de Nariño”.

El presidente Petro ya había roto relaciones comerciales con ese país, pero con este hecho reciente se termina de romper el vínculo diplomático entre ambos países.

Lea también: Así es el plan de 20 puntos de Trump para poner fin a la guerra de Gaza que recibió aprobación de Israel y espera respuesta de Hamás

El jefe de Estado también dijo este miércoles que “el tratado de libre comercio con Israel se denuncia de inmediato. Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia” y denunció que “EE. UU. decidió llevarse las armas que según ellos entregaron en comodato, de inmediato deben ser suplidas por la seguridad colombiana. Esa eran las llamadas ayudas, subordinar los pueblos”.

Petro ha dicho que el primer ministro Benjamín Netanyahu es un genocida. Y recientemente perdió su visa estadounidense porque una calle en Nueva York llamó al ejército de Estados Unidos a desobedecer a Donald Trump.

Siga leyendo: Gobierno Trump amenaza con despidos y cierra puertas de la Casa Blanca; ¿qué pasó?

Temas recomendados

Relaciones internacionales
Diplomacia
guerra
Gobierno Nacional
Estados Unidos
Naciones Unidas
gobierno
conflicto
Ejército de Israel
Franja de Gaza
Israel
Colombia
Estados Unidos
Gustavo Petro
Benjamín Netanyahu
Donald Trump
Greta Thunberg
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida