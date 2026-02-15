Trump exige el desarme de Hamás y anuncia US$5.000 millones para Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió al movimiento Hamás que avance en su desarme, dentro del plan de posguerra para Gaza, y anunció que los integrantes de su llamada “Junta de Paz” han comprometido 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de ese territorio palestino.
Conozca: Trump revela en público el “discombobulator”, el arma secreta usada en la captura de Maduro
“Muy importante, Hamás tiene que cumplir con su compromiso de desmilitarización total e inmediata”, dijo Trump en la plataforma Truth Social este domingo.
El desarme es un elemento clave de la segunda fase del plan de alto el fuego negociado por Estados Unidos, sellado en octubre entre Israel y el grupo palestino para poner fin a la guerra desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel de octubre de 2023.