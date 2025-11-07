¡Guardaban mal las bombas! Transparencia amplió denuncia sobre irregularidades en conteo de arsenal en fábrica de Indumil

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República amplió una denuncia en la Fiscalía por supuestas irregularidades encontradas en una fábrica de la Industria Militar Colombiana (Indumil), relacionadas con errores en el inventario y la destrucción de arsenal obsoleto.
Las pesquisas iniciaron en julio del presente año, cuando la misma Indumil reportó “hallazgos por presuntas irregularidades en los procesos de clasificación, custodia y disposición final de partes de armamento en la fábrica Santa Bárbara”, según la comunicación enviada por Transparencia al ente acusador.
Dicha factoría está ubicada en el municipio de Sogamoso, en Boyacá, y se encarga de producir y comercializar explosivos, bombas, detonadores, pistolas, escopetas, revólveres y municiones, entre otros implementos.