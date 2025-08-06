x

Investigan la caída de un carro desde ascensor vehicular en Bogotá que dejó una persona muerta

Tras el hecho, ocurrido en el barrio La Soledad, la Fiscalía General de la Nación decidió asumir el caso, ¿fue falla mecánica o imprudencia?

    El Cuerpo de Bomberos de Bogotá informó que la estación Chapinero realizó el rescate de los cuerpos de las dos personas atrapadas. Una muerta y la otra herida. FOTO: Captura video redes sociales
    Las autoridades hicieron presencia en el lugar para hacer el levantamiento del cuerpo. FOTO: Captura video @PasaenBogota
El Colombiano
06 de agosto de 2025
bookmark

Una tragedia sacudió al barrio La Soledad, en Bogotá, cuando un vehículo cayó desde un ascensor montacoches en un edificio inteligente, cobrando la vida de una persona, al parecer una empresaria.

Hacia el mediodía del pasado lunes, 4 de agosto, los servicios de emergencia acudieron precisamente a la Carrera 25 #42 - 30 para atender la emergencia, que dejó a esta mujer fallecida y a otra herida.

Según el reporte oficial de las autoridades, se trató de un vehículo Volkswagen Parati modelo 2007, que pretendía ingresar al parqueadero, pero que al final se precipitó al vacío desde el ascensor vehicular.

El conductor, según varios testimonios de los vecinos recogidos en City TV, habría acelerado “pensando que la plataforma estaba ahí, pero cayó al vacío”, sin poder hacer nada más.

La víctima mortal fue identificada como una empresaria del sector de la arquitectura y la construcción, con una amplia trayectoria en edificios residenciales, de 67 años de edad.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá informó que la estación Chapinero realizó el rescate de los cuerpos de las dos personas atrapadas. Mientras que una de ellas fue declarada sin signos vitales por la Secretaría de Salud, la otra fue trasladada al centro asistencial más cercano.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía

La Fiscalía General asumió el caso, por lo que comenzó una nueva investigación exhaustiva. Además de verificar el estado del ascensor vehicular y la seguridad del edificio, las autoridades indagan el historial del vehículo y del conductor.

Un investigador de la entidad explicó a El Tiempo que el carro “aparece a nombre del hijo de la dama que murió tras el volcamiento”, y que “se verifica el estado tecno-mecánico del vehículo y el estado del conductor”.

Adicionalmente, las autoridades revelaron que el Volkswagen tenía siete comparendos o multas pendientes por pagar, sumando una deuda de un poco más de 11 millones de pesos.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar para hacer el levantamiento del cuerpo. FOTO: Captura video @PasaenBogota
Las autoridades hicieron presencia en el lugar para hacer el levantamiento del cuerpo. FOTO: Captura video @PasaenBogota

“Han sido impuestos desde abril de 2024 hasta marzo de 2025. Figuran multas por conducir bajo los efectos del alcohol, estacionar en sitios prohibidos, no acatar señales de tránsito, excesos de velocidad y manejar sin el seguro de accidentes que exige la ley”, señaló El Tiempo, tras tener acceso a un informe.

Por el momento, la zona permanece con cordón de seguridad y flores en honor a la víctima, mientras y siguen recogiendo los escombros del accidente. “El vehículo fue dado por pérdida total. El conductor del carro sigue hospitalizado”, detalló uno de los residentes del edificio.

