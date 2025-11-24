¿Cómo fueron los supuestos pactos de no agresión y las empresas fachada entre militares y disidencias?

En medio de los cuestionamientos por el orden público cada vez más crítico en amplias zonas del país, un informe revelado en las últimas horas por Noticias Caracol destapó la existencia de presuntos pactos de no agresión y acuerdos clandestinos entre altos funcionarios del Estado y jefes de las disidencias de las Farc.
Las revelaciones, que han marcado la agenda pública desde la mañana, comprometen al general Juan Miguel Huertas, actual jefe del comando de personal del Ejército Nacional, a Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y a cabecillas disidentes como alias Calarcá.