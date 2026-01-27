¿Por qué Petro usaba la línea telefónica de Jaime Ramírez Cobo, investigado por escándalo UNGRD?

La pregunta no es menor. La Corte Suprema de Justicia estaba escuchando las conversaciones del exasesor del DAPRE, Jaime Ramírez Cobo, dentro de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero terminó registrando conversaciones del presidente Gustavo Petro y la embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia.
De inmediato, la Sala de Instrucción, en particular el despacho del magistrado Misael Rodríguez, ordenó suspender las escuchas. “La sala de instrucción de por sí ya es un escenario de fuertes discusiones entre los mismos magistrados, cuando se filtró que en las chuzadas estaba el presidente, la orden fue inmediata: esa línea no podía seguir siendo interceptada”, dijo una fuente a este diario.