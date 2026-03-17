Cumbre de 72 alcaldes y el gobernador de Antioquia: “Qué error resumir un departamento pujante a las peores épocas del narcotráfico”

Ante los recientes ataques políticos en contra de Antioquia, se realizó una reunión entre 72 alcaldes del departamento y el gobernador Andrés Julián Rendón con el fin de pronunciarse en contra de los mismos. Hicieron presencia mandatarios de las distintas corrientes políticas para pronunciarse en contra de estos hechos.
Quien asumió la vocería tras esta reunión fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien manifestó, entre otras cosas, que Antioquia no se puede resumir a la historia de la década de los 80 y los 90, cuando el narcotráfico generó altos índices de violencia, y resaltó que los antioqueños se han caracterizado como una comunidad pujante y que ha contribuido con el desarrollo del país.