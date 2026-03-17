Cumbre de 72 alcaldes y el gobernador de Antioquia: “Qué error resumir un departamento pujante a las peores épocas del narcotráfico”

Quien asumió la vocería tras esta reunión fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien manifestó, entre otras cosas, que Antioquia no se puede resumir a la historia de la década de los 80 y los 90 , cuando el narcotráfico generó altos índices de violencia, y resaltó que los antioqueños se han caracterizado como una comunidad pujante y que ha contribuido con el desarrollo del país.

Ante los recientes ataques políticos en contra de Antioquia , se realizó una reunión entre 72 alcaldes del departamento y el gobernador Andrés Julián Rendón con el fin de pronunciarse en contra de los mismos. Hicieron presencia mandatarios de las distintas corrientes políticas para pronunciarse en contra de estos hechos.

“Aquí lo que hay es una intención de un sector político en específico de hacerle daño a Antioquia. ¿Qué error han cometido? Tratar de resumir toda una historia de un departamento pujante que ha generado desarrollo, bienestar no solo para Antioquia sino para Colombia, para resumirlo a las peores épocas del narcotráfico”, expresó el mandatario medellinense.

Así mismo, señaló, en voz de todos los alcaldes y el propio gobernador, que su postura es defender los ideales del departamento, que ha luchado por décadas por cambiar la imagen estigmatizadora generada por la época ya mencionada.

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“Defenderemos Antioquia como defenderemos también desde Antioquia a cada región que se le quiera estigmatizar. Que el odio de unos pocos jamás haga que Colombia siga dividida. Colombia es una sola y nosotros desde Antioquia aportamos a Colombia”, expresó el alcalde de Medellín.

Por su parte, la alcaldesa de Concordia, Alexandra Herrera, se pronunció en este mismo sentido y aseguró que Antioquia es un departamento ejemplar para el mundo, no solo por lo que aporta al país, sino por el cambio de mentalidad que ha tenido en los últimos 30 años.

“Los antioqueños hemos tenido momentos difíciles, claro está, y los tenemos que reconocer; pero no nos pueden estigmatizar por esos momentos. Aun así, en medio de la adversidad, hemos sabido salir adelante y hoy tenemos un territorio que es digno de mostrar ante el mundo. Seguimos firmes en esta labor de defender el territorio, de defender a los antioqueños”, dijo la mandataria.

Su similar de Liborina, Nancy Amparo Avendaño, destacó al departamento como un territorio resiliente y comprometido con su desarrollo, resaltando que Antioquia significa una parte de todos los que nacieron y viven en alguno de los 125 municipios.

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“Representamos una raza pujante, representamos a nuestros niños, jóvenes, personas mayores de cada uno de nuestros territorios, somos un departamento comprometido con el desarrollo, que piensa en las políticas sociales, somos un departamento que defiende la institucionalidad y la democracia. Seguiremos de pie con resiliencia, compromiso y por amor por esta tierra que nos vio nacer, sacando adelante a nuestros territorios y a esta gran Antioquia que lo significa todo para cada uno de nosotros”, señaló.

Finalmente, el gobernador Rendón pide que no se le dé un trato injusto al departamento y que se desestimen los esfuerzos que se han hecho. Así mismo, aseguró que estos ataques no van dirigidos a un movimiento político, sino a una comunidad que trabaja para sostener el territorio con esfuerzo.