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Presunto instructor de drones del ELN fue enviado a la cárcel: desertores lo delataron

La Fiscalía señaló que el imputado entraba a los campamentos de los comandantes para enseñarles a manejar los aparatos y lanzar granadas desde el aire.

  • Deinner Fabián Alvarado Zalazar fue capturado en una operación militar en Saravena, Arauca. FOTOS: CORTESÍA DE FISCALÍA.
    Deinner Fabián Alvarado Zalazar fue capturado en una operación militar en Saravena, Arauca. FOTOS: CORTESÍA DE FISCALÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
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A una cárcel de Arauca será enviado un supuesto instructor de drones al servicio del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual usaba como fachada un negocio de comercialización de artículos tecnológicos.

Se trata de Deinner Fabián Alvarado Zalazar, a quien la Fiscalía le imputó el cargo de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, en una audiencia de control de garantías en la cual se declaró inocente.

De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador y el Ejército, detrás de su fachada de comerciante en el departamento de Arauca, desde 2022 habría comenzado a venderles drones y capacitar en su manejo a los guerrilleros de la comisión Ernesto “Che” Guevara del ELN.

Un desertor de ese grupo criminal relató que a Alvarado le habrían pagado de a $2 millones de pesos por instruir a cada subversivo. Esas capacitaciones incluyeron reparaciones, experimentos con cámaras de visión nocturna y explosivos.

Era tal la confianza que los comandantes tenían en él, que a menudo ingresaba a los campamentos y permanecía varios días allá, de acuerdo con los excombatientes que declararon en su contra.

“Alvarado Salazar es señalado de diseñar un mecanismo de correas para sujetar explosivos a los drones y posteriormente lanzarlos sobre instalaciones militares”, indicó la Fiscalía en un reporte oficial del caso.

Con esas enseñanzas, el ELN ha cambiado el curso del conflicto en Arauca y otras partes del país.

“El pasado 12 de febrero fue atacado el Cantón Militar San Jorge de Saravena (Arauca). La acción violenta dejó dos oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) heridos y cuantiosos daños materiales. Asimismo, se han documentado eventos delictivos en los que los aparatos fueron utilizados para atentar contra instalaciones de la fuerza pública en Puerto Rondón o vigilar los desplazamientos de las tropas del Ejército Nacional en otros municipios de Arauca”, acotó la entidad.

Alvarado fue detenido la semana pasada en el municipio de Saravena y, tras la audiencia de control de garantías, el juzgado le dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

De acuerdo con fuentes de las FF.MM., desde 2024 se han registrado cerca de 1.000 ataques con drones, de los cuales el 50% lograron impactar el blanco, causando la muerte de 60 personas (entre uniformados y civiles) y millonarios daños a la infraestructura.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Las ‘escuelas de drones’ con las que ELN y disidencias escalan el conflicto armado en el país.

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