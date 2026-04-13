Presunto instructor de drones del ELN fue enviado a la cárcel: desertores lo delataron

A una cárcel de Arauca será enviado un supuesto instructor de drones al servicio del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual usaba como fachada un negocio de comercialización de artículos tecnológicos. Se trata de Deinner Fabián Alvarado Zalazar, a quien la Fiscalía le imputó el cargo de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, en una audiencia de control de garantías en la cual se declaró inocente. De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador y el Ejército, detrás de su fachada de comerciante en el departamento de Arauca, desde 2022 habría comenzado a venderles drones y capacitar en su manejo a los guerrilleros de la comisión Ernesto “Che” Guevara del ELN.

Un desertor de ese grupo criminal relató que a Alvarado le habrían pagado de a $2 millones de pesos por instruir a cada subversivo. Esas capacitaciones incluyeron reparaciones, experimentos con cámaras de visión nocturna y explosivos. Era tal la confianza que los comandantes tenían en él, que a menudo ingresaba a los campamentos y permanecía varios días allá, de acuerdo con los excombatientes que declararon en su contra. “Alvarado Salazar es señalado de diseñar un mecanismo de correas para sujetar explosivos a los drones y posteriormente lanzarlos sobre instalaciones militares”, indicó la Fiscalía en un reporte oficial del caso. Con esas enseñanzas, el ELN ha cambiado el curso del conflicto en Arauca y otras partes del país.