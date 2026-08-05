Inés María Zabaraín y sus hijos se pronunciaron tras la reaparición de Jorge Alfredo Vargas por caso de presunto acoso sexual, ¿qué dijeron?

Después de permanecer más de cuatro meses alejado de las redes sociales, el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas reapareció este martes 4 de agosto con un video en el que habló por primera vez sobre el proceso judicial que enfrenta por un caso de presunto acoso sexual. Horas después de la publicación, su esposa, Inés María Zabaraín, y sus tres hijos manifestaron públicamente su respaldo.
En el video, compartido a través de su cuenta de Instagram, Vargas afirmó que decidió guardar silencio durante 137 días mientras avanzaban las actuaciones judiciales. También reiteró que no acepta los cargos formulados por la Fiscalía y aseguró que ejercerá su derecho a la defensa junto con su equipo de abogados.
Entérese: “Guardé un silencio doloroso; decidí hablar por una razón concreta”: Jorge Alfredo Vargas habla por primera vez tras acusación de acoso sexual