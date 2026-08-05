Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Puente en Chirajara costó más de 800 mil millones y dos años después no ha sido inaugurado, reveló la Contraloría

La Contraloría General determinó un hallazgo fiscal por $824.960 millones contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) al concluir que el viaducto de Chirajara, finalizado desde febrero de 2024, continúa sin entrar en funcionamiento por la falta de intervenciones complementarias en el corredor vial.

  • Hace más de dos años se terminó la construcción del puente en la vía Bogotá - Llanos Orientales y aún no está en funcionamiento. FOTO: ANI
    Hace más de dos años se terminó la construcción del puente en la vía Bogotá - Llanos Orientales y aún no está en funcionamiento. FOTO: ANI
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Han pasado casi dos años y medio desde que terminó de construirse el nuevo viaducto de Chirajara y la obra continúa sin cumplir el propósito para el que fue diseñado: permitir el paso de vehículos entre Bogotá y los Llanos Orientales.

Aunque la infraestructura fue finalizada en febrero de 2024, permanece fuera de servicio. Esa situación llevó a la Contraloría a determinar un presunto hallazgo fiscal por $824.960 millones contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tras concluir que la entidad no adelantó las acciones necesarias para poner en funcionamiento el corredor vial.

Le puede interesar: Exclusivo | Estos son los 1.970 “elefantes blancos” que Petro le deja a De la Espriella

La decisión se conoció luego de una auditoría al contrato de concesión 4G Chirajara-Fundadores y otros contratos relacionados con ese proyecto. Según el organismo de control, el viaducto permanece inactivo porque aún no se han ejecutado las intervenciones requeridas en el Túnel 13 y el Puente 1 (Quebrada Seca), obras que son indispensables para habilitar todo el tramo de doble calzada.

Para la Contraloría, la ANI no realizó oportunamente las gestiones técnicas, administrativas, financieras y contractuales que le correspondían, pese a que un laudo arbitral emitido en noviembre de 2023 ya había establecido que esas obras estaban bajo su responsabilidad.

El resultado es que una infraestructura terminada desde hace más de dos años continúa sin prestar servicio, mientras los recursos invertidos siguen sin generar el esperado para los usuarios del corredor vial.

Un caso que refleja un problema nacional.

El viaducto de Chirajara no es una excepción. La Contraloría advierte que hace parte de un fenómeno que se repite en diferentes regiones del país: obras terminadas que nunca entran en funcionamiento o proyectos que permanecen inconclusos durante años.

En el balance de gestión entregado por el organismo de control a este medio, correspondiente al período comprendido entre septiembre de 2022 y julio de 2026, se identifican 1.970 proyectos catalogados como “elefantes blancos”, obras inconclusas o proyectos críticos, cuyo valor conjunto asciende a 67,07 billones de pesos.

Para enfrentar esa problemática, la entidad creada en 2023 la estrategia Salvando Obras, con la que busca recuperar proyectos paralizados antes de que se conviertan en pérdidas definitivas para el Estado.

Como resultado de esa iniciativa, entre septiembre de 2022 y julio de 2026 fueron recuperadas y puestas en funcionamiento.536 obras, por un valor de 9,22 billones de pesos. A estas se suman otras 242 obras, equivalentes a 2,57 billones, que habían sido entregadas en administraciones anteriores.

Sin embargo, el diagnóstico sigue siendo preocupante. La Contraloría reporta que 1.029 proyectos, valorados en 54,17 billones de pesos, todavía presentan problemas de ejecución. De ellos, 733 hacen parte de estrategias especiales de seguimiento y otros2 96 permanecerán bajo vigilancia fiscal ordinaria.

Además, el organismo identificó 134 obras, por más de 627.000 millones de pesos, que fueron catalogadas como irrecuperables debido a obstáculos técnicos, jurídicos o administrativos que hacen inviable su terminación o puesta en marcha.

Siga leyendo: Gobierno aumentó a 90 % el mínimo del giro directo de recursos a hospitales y clínicas; ¿Qué significa esto?

¿Por qué hay tantas obras inconclusas?

Según el informe, detrás de la mayoría de estos proyectos se repiten las mismas fallas: estudios previos incompletos, errores en los diseños, deficiencias en la planeación, modificaciones contractuales que encarecen las obras, incumplimientos de contratistas e interventores, suspensiones de actividades y problemas de financiación.

Para la Contraloría, estos factores explican por qué el país sigue acumulando proyectos que, pese a las millonarias inversiones, permanecen sin prestar el servicio para el que fueron concebidos.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el viaducto de Chirajara sigue sin entrar en operación?
Según la Contraloría, aunque el viaducto fue terminado en febrero de 2024, aún no puede operar porque faltan intervenciones en el Túnel 13 y el Puente 1 (Quebrada Seca), obras necesarias para habilitar el corredor vial completo.
¿Por qué la Contraloría abrió un hallazgo fiscal contra la ANI por el viaducto de Chirajara?
El organismo de control determina un hallazgo fiscal por $824,960 millones al considerar que la ANI no realizó de manera oportuna las gestiones técnicas, administrativas y contractuales necesarias para poner en funcionamiento la infraestructura.
¿Cuántos “elefantes blancos” hay actualmente en Colombia?
La Contraloría reporta 1.970 proyectos entre obras inconclusas, terminadas sin funcionar y proyectos críticos, con un valor estimado de 67,07 billones de pesos. De ellos, 1.029 continúan presentando problemas en su ejecución.

Temas recomendados

Economía
Infraestructura
Vías
Movilidad
Contraloría General de la República
ani
Gobierno Nacional
Detrimento patrimonial
Obras
Hallazgo
Colombia
Meta
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos