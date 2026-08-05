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La JEP anunció el inicio de la sexta fase de búsqueda en La Escombrera, de Medellín

Esta etapa se hará en un periodo de entre 9 meses y un año, en un polígono ampliado de 3.000 metros cúbicos. La quinta etapa culminará esta semana.

  • El magistrado Gustavo Salazar hizo el anuncio sobre el inicio de una nueva fase de búsqueda de desaparecidos en este lote de la comuna 13 (San Javier), de Medellín. FOTO: EL COLOMBIANO
    El magistrado Gustavo Salazar hizo el anuncio sobre el inicio de una nueva fase de búsqueda de desaparecidos en este lote de la comuna 13 (San Javier), de Medellín. FOTO: EL COLOMBIANO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 4 horas
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En una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares emitidas por la Justicia Especial para la Paz (JEP), un magistrado anunció que se está preparando todo para dar el inicio a la sexta fase de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en La Escombrera, de la comuna 13 (San Javier), en Medellín.

El anuncio se hizo en medio de la audiencia realizada este miércoles en el Palacio de Justicia José Félix de Restrepo, en el centro de Medellín, en la que se están revisando los avances de la quinta etapa, la cual se tiene previsto que culminará a finales de este mes.

El magistrado Gustavo Salazar, quien presidía esta audiencia, señaló que durante todas las etapas del proceso de búsqueda se han extraído 63.000 metros cúbicos de material y en este espacio se logró el hallazgo de siete cadáveres.

En la nueva etapa, que se hará en un político ampliado de 3.000 metros cúbicos, se contará con la articulación de dos equipos forenses de la JEP y uno más de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas (UPDB).

Se espera que esta etapa de búsqueda dure entre nueve meses y un año, período que se establecerá con exactitud, de acuerdo con los avances en las labores que se desarrollaron en este predio, directamente implicado con la guerra de Medellín a inicios de siglo.

Enterese: Sentencia ordena incluir de nuevo a la Unidad de Búsqueda en trabajos para encontrar cuerpos de desaparecidos en La Escombrera

Los siete hallazgos que se han presentado en este lote se han registrado desde diciembre de 2024 y el más reciente se registró el 25 de septiembre de 2025. Todas las víctimas han sido identificadas y varias de ellas entregadas a sus familiares.

Según los datos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Antioquia es el departamento del país con mayor número de casos de víctimas de desaparición forzada, con 25.794, de los cuales 4.168 son de Medellín y de ellos unos 500 son de la comuna 13 (San Javier).

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué anunció la JEP sobre la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera de Medellín?
La Justicia Especial para la Paz (JEP) anunció que preparar el inicio de la sexta fase de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín. La nueva etapa comenzará una vez finalice la quinta fase, prevista para concluir a finales de este mes.
¿Cuándo comenzará la sexta fase de búsqueda en La Escombrera que realizará la JEP?
La JEP informó que la sexta fase está en preparación y que iniciará después de culminar la quinta etapa de excavaciones. La fecha exacta no fue anunciada durante la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares.
¿Cuánto tiempo durará la sexta fase de búsqueda en La Escombrera que realizará la JEP?
La proyección de la JEP es que esta nueva etapa tenga una duración de entre nueve meses y un año, aunque el tiempo definitivo dependerá de los avances que se logren durante las labores forenses.

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