¿Quién es Franklin Gamboa? El profesor que rechazó comprarle a vendedor de panela que votó por Abelardo

Hasta hace unos días, el nombre de Franklin Gamboa Tabares era conocido principalmente dentro de la comunidad académica del Caquetá. Es licenciado en Inglés, magíster en Pedagogía, docente de la Universidad de la Amazonia y presidente del Sindicato de Profesores de esa institución (SIPRO), organización que reúne a más de 80 docentes y desde la que ha participado en la defensa de los derechos laborales y de la educación pública.
Además de su labor sindical, Gamboa dicta asignaturas relacionadas con pedagogía en programas de licenciatura y ha manifestado públicamente su afinidad con el progresismo, una postura política que, según él mismo ha explicado, hace parte de su formación personal y de su trabajo como educador. Esa combinación entre academia, activismo sindical y participación en el debate político ha marcado buena parte de su trayectoria.
Sin embargo, su nombre trascendió el ámbito universitario en los últimos días después de publicar un video en el que le comunica a don Luis Felipe, un vendedor ambulante de panela que durante cerca de tres años visitó su vivienda, que dejaría de comprarle sus productos tras conocer que había votado por el presidente electo, Abelardo De la Espriella.
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