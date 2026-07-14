hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin ¿Está desbordado el turismo en la Comuna 13?

hace 2 horas

2026-07-14 10:20:46

Andrés Villamizar Comunicador Social y Periodista. Reportero en las regiones. Escribo sobre microeconomía y macroeconomía. Disfruto el café, la cerveza artesanal y el rock.

La Comuna 13 se convirtió en el atractivo turístico más visitado de Medellín, pero el éxito también ha traído nuevos retos. El crecimiento del comercio informal ha hecho que 61 de los 69 murales del Graffitour estén total o parcialmente cubiertos. ¿Cómo recuperar la esencia de este lugar sin afectar el sustento de cientos de familias? En este video le contamos qué está pasando y qué propone la comunidad para ordenar el turismo....