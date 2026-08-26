ICBF responde a la Defensoría por polémica sobre el lenguaje institucional: “No pretendemos borrar a las niñas”

La Defensoría del Pueblo solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el 25 de agosto, explicar las directrices que regulan el lenguaje utilizado por la entidad para referirse a niñas, niños y adolescentes, luego de que se conociera una instrucción atribuida a la Regional Huila para emplear la expresión “niños y adolescentes” sin mencionar de forma explícita a las niñas.
La solicitud fue dirigida por la defensora del Pueblo, Iris Marín, a la directora del ICBF, María Carolina Restrepo, con el propósito de establecer qué orientación está vigente, quién la impartió, cuándo fue adoptada y si tiene aplicación nacional o regional.