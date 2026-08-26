Abren indagación a Óscar Benavides por presunta captación de dinero en donaciones para Chocó: esto respondió el congresista

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el representante a la Cámara Óscar Benavides por los presuntos delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública, luego de una denuncia presentada el 14 de agosto por supuestas irregularidades en la recolección de ayudas para los damnificados del terremoto ocurrido el 10 de agosto en el Chocó.
La actuación, que quedó a cargo del magistrado Francisco Farfán, busca establecer qué ocurrió con los recursos, cuánto dinero fue recibido y cuál fue su destino; Benavides será citado a versión libre para explicar su actuación y aportar la información correspondiente.