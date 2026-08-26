Abren indagación a Óscar Benavides por presunta captación de dinero en donaciones para Chocó: esto respondió el congresista

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el representante a la Cámara Óscar Benavides por los presuntos delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública, luego de una denuncia presentada el 14 de agosto por supuestas irregularidades en la recolección de ayudas para los damnificados del terremoto ocurrido el 10 de agosto en el Chocó. La actuación, que quedó a cargo del magistrado Francisco Farfán, busca establecer qué ocurrió con los recursos, cuánto dinero fue recibido y cuál fue su destino; Benavides será citado a versión libre para explicar su actuación y aportar la información correspondiente.

La denuncia que originó la indagación

La denuncia fue presentada ante la Sala de Instrucción por Daniel David Martínez y consta de 21 páginas. En ella se cuestiona que los aportes solicitados a los ciudadanos habrían sido recibidos inicialmente en cuentas bancarias registradas a nombre de una persona natural, en lugar de utilizar canales institucionales directamente asociados con una fundación. Según la denuncia, las cuentas de Nequi y Bancolombia utilizadas para recibir las donaciones estarían a nombre de José Francisco Ibalde Ibarra, señalado como líder político del Chocó y cercano al congresista. El accionante sostiene que esta situación podría generar dudas sobre el manejo y destino de los recursos y plantea que los donantes pudieron haber sido inducidos a error si entendían que sus aportes serían entregados a una fundación. La campaña de donaciones fue promovida por Benavides para atender a las personas afectadas por el terremoto. El propio congresista señaló que la recaudación superó los 300 millones de pesos. La denuncia solicitó inicialmente investigar los presuntos delitos de estafa, captación ilegal de dinero y peculado por apropiación. También pidió que se compulsaran copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigara a Laura Camila Vargas, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista.

Qué revisará la Corte Suprema

En un trino publicado en su cuenta oficial de X, la Corte Suprema de Justicia confirmó la apertura de la indagación previa contra el representante a la Cámara Óscar Benavides por los presuntos delitos de captación masiva y habitual de dineros y usurpación de función pública, y precisó que “Será citado a versión libre”.

La indagación se encuentra en una fase preliminar. En esta etapa, el alto tribunal recopila elementos para determinar las circunstancias en las que se obtuvieron los recursos y establecer si existen fundamentos para avanzar hacia una investigación formal. La captación masiva y habitual de dineros está relacionada con la recepción reiterada de recursos provenientes de varias personas sin cumplir los requisitos establecidos por la ley. La usurpación de función pública, por su parte, se refiere al ejercicio de funciones correspondientes a una autoridad o cargo público sin contar con autorización para hacerlo. La Corte deberá determinar, entre otros aspectos, el monto efectivamente recibido, las cuentas utilizadas, la relación de estas con la fundación mencionada y el destino que tuvieron las ayudas.

Esto respondió Óscar Benavides ante la indagación de la Corte Suprema

Benavides ha sostenido que José Francisco Ibalde Ibarra es el representante legal de la fundación y que autorizó el uso de las cuentas para recibir los aportes. También ha negado que se hayan utilizado cuentas bancarias personales propias para la campaña. Tras conocerse la denuncia, el congresista afirmó en Caracol Radio: “Yo soy el representante de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera (...) es de conocimiento público que yo soy un líder social, no soy un criminal ni un ladrón, para que los medios de comunicación se dediquen a destilar veneno en contra de una persona que lo que quiere es ayudar a su población”. Más recientemente, Benavides se refirió a la apertura de la indagación a través de una publicación en su cuenta de X, en la que manifestó estar dispuesto a responder ante la justicia y sostuvo que la revisión de los hechos permitirá establecer que el procedimiento se realizó conforme a la ley y que las ayudas llegaron a los damnificados. “El establecimiento pretende amedrentarme con leguleyadas, pero se van a quedar con las ganas. Con sus jugaditas no me van a detener”, señaló el representante. En el mismo pronunciamiento, afirmó que continuará trabajando por la población del Chocó y por otros sectores del país, y reiteró su compromiso con los ciudadanos desde el Congreso.

Quién es Óscar Benavides

Óscar David Benavides Angulo es abogado y líder social y político de Tumaco, Nariño. Llegó a la Cámara de Representantes para el periodo legislativo iniciado en 2026 como representante de la Circunscripción Especial de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y pertenece al Movimiento Libres. La apertura de la indagación previa no establece responsabilidad penal contra el congresista. La Corte deberá avanzar en la recopilación y valoración de información antes de determinar si los hechos denunciados pueden dar lugar a una actuación judicial de mayor alcance. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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