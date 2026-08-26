Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Temperatura del mar habría alcanzado su punto más alto en 125.000 años, según estimaciones; hay alarma en la comunidad científica

La superficie del mar superó los récords de temperatura en una época inusual, generando preocupación en los expertos.

  • En agosto de 2026 la temperatura de la superficie del mar superó los 21 °C y genera preocupación en la comunidad científica. Foto: Xinhua
    En agosto de 2026 la temperatura de la superficie del mar superó los 21 °C y genera preocupación en la comunidad científica. Foto: Xinhua
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

El mundo está en alerta ante la última revelación del Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Unión Europea quien en medio de sus mediciones encontró que en pleno agosto de 2026 se superó el récord de la temperatura más alta del mar desde que se puede medir este dato.

El récord fue superado específicamente el 21 y 22 de agosto de este año, cuando la superficie del mar tuvo una temperatura de 21,104 °C, siendo esto más alto que el valor de 21,09 °C, registrado el 1 de marzo de 2024.

Comparando el valor históricamente, si se mira con lo ocurrido con los agostos de años atrás, la temperatura más alta en las aguas fue en 2023 de 20,98 °C, además de que lo ocurrido en este 2026 estuvo 0,67 °C por encima de la media diaria de referencia entre 1991 hasta el 2020.

Sin embargo, lo más alarmante para los científicos es que dicha temperatura corresponde a la región extrapolar, es decir, aquellas zonas fuera de las regiones polares del Ártico y la Antártida. Otra preocupación es la fecha, ya que debido a que es el hemisferio sur el que alberga la mayor proporción de masa oceánica del planeta, los picos anuales de temperatura marina suelen presentarse en marzo o abril, al final del verano austral, por lo que batir el récord absoluto en agosto (pleno invierno austral) demuestra un calentamiento sumamente inusual y persistente.

Para llegar a este dato, se midió la temperatura a unos 10 metros de profundidad combinando boyas, barcos y observaciones satelitales. En esta misma fecha, pero de 1979, según registros históricos, el promedio de las aguas era de 20,15 °C, casi un grado menos.

Las altas temperaturas del mar, algo sin precedentes desde hace 125.000 años

Científicos como Ryan Katz-Rosene de la Universidad de Ottawa, fueron más allá y públicamente expresó que es muy probable que los océanos globales no hayan registrado temperaturas tan elevadas en todo el Holoceno, es decir, en los últimos 117.000 años, estimando que las temperaturas actuales alcancen niveles no vistos desde el último período interglacial, hace aproximadamente 125.000 años, antes del último ciclo glacial.

Lea también: Olas de calor marinas se han triplicado en los últimos 80 años, ¿por qué y cuáles son sus riesgos?

Sobre cómo se llegó a este punto, científicos han explicado que los océanos absorben más del 90% del exceso de calor atrapado en el sistema climático por las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de combustibles fósiles, algo que ha provocado que la tasa de calentamiento oceánico se duplique en las últimas décadas, elevando constantemente la “línea de base” de las temperaturas.

Otro factor a tener en cuenta, según expertos citados por medios europeos, es el fenómeno de El Niño, el cual se está ejecutando con gran intensidad en el Pacífico tropical, inyectando un calor masivo adicional. Respecto a este, los sistemas de predicción indican que continuará fortaleciéndose y podría convertirse en uno de los más fuertes registrados en siglos, con el riesgo de elevar aún más las temperaturas y volver a romper récords en marzo o abril de 2027.

¿Qué puede ocasionar las altas temperaturas del mar?

La tendencia a incrementar la temperatura de la superficie marítima puede ocasionar daños a los ecosistemas marinos, pues el calor destruye y blanquea arrecifes de coral y praderas marinas esenciales, lo que altera las redes tróficas y perjudica directamente a la pesca y la acuicultura.

Además, por el proceso de expansión térmica, que quiere decir que el agua tibia ocupa mayor volumen, se incrementa el riesgo de inundaciones litorales para comunidades costeras y naciones insulares de baja altitud.

Adicional, climatólogos han sostenido que un océano más cálido transfiere mayor calor y humedad a la atmósfera, intensificando las precipitaciones y los sistemas de tormentas. Finalmente, los océanos calientes se vuelven menos eficientes para absorber el dióxido de carbono (CO₂) de la atmósfera, debilitando uno de los principales amortiguadores naturales del planeta contra el cambio climático.

Siga leyendo: Nivel del mar sería hasta un metro más alto de lo estimado y abre la puerta a nuevos riesgos costeros

Preguntas y respuestas

¿Cuál fue la temperatura récord del mar en agosto de 2026?
El 21 y 22 de agosto de 2026, la superficie del mar alcanzó 21,104 °C, superando el récord anterior de 21,09 °C registrado el 1 de marzo de 2024.
¿Por qué es inusual que el mar alcance su temperatura máxima en agosto?
El récord es inusual porque agosto corresponde al invierno austral. Los máximos anuales de temperatura marina suelen registrarse en marzo o abril, al final del verano del hemisferio sur.
¿Qué consecuencias puede tener un océano más caliente?
El calentamiento puede provocar blanqueamiento de corales, daños en praderas marinas, alteraciones en la pesca y acuicultura, mayor riesgo de inundaciones costeras y tormentas más intensas.

Temas recomendados

Ciencia
Cambio climático
Medio ambiente
Calentamiento global
Calor
Altas temperaturas
Mar
Temperatura
Europa
España
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos