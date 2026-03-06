La IA dispara la violencia digital contra las mujeres en Colombia

Más de la mitad de mujeres trabajadoras en Colombia ha sufrido violencia digital y la inteligencia artificial está agravando los ataques. Un estudio del Observatorio para la Equidad de las Mujeres, desarrollado por la Universidad Icesi y la Fundación WWB Colombia, revela que el 53 % de mujeres empresarias y trabajadoras encuestadas en Medellín, Cali y Bogotá ha experimentado algún tipo de violencia de género en entornos digitales.
Organismos internacionales advierten que la inteligencia artificial está amplificando agresiones como deepfakes sexuales, suplantación de identidad y campañas de desprestigio. La violencia contra las mujeres ya no ocurre únicamente en espacios físicos. En Colombia, los entornos digitales se han convertido en escenarios donde el acoso, las agresiones incluyen ciberacoso persistente, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, hackeo de cuentas, creación de perfiles falsos y campañas de desprestigio en redes sociales.
“Hay manifestaciones de violencia que nacieron en la digitalidad. Las vulneraciones a la intimidad que se presentan en plataformas hacen que, en el entorno digital, las mujeres seamos sistemáticamente más vulnerables y que la tecnología se vuelva en nuestra contra”, explicó Lina Buchely, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.
