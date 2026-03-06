Un hombre murió tras ser impactado por un rayo en Antioquia; otro resultó herido

En las últimas horas, en la vereda El Caunzal del municipio de Montebello, Suroeste antioqueño, se reportó la muerte de un campesino tras ser impactado por un rayo.

Lea más: ¡Milagro en Sabaneta! Hombre recibió una descarga eléctrica de 13.000 voltios y sobrevivió

De acuerdo con las autoridades, la víctima identificada como Luis Emilio Palacio Guisao, de 55 años, estaba con otro hombre llevando a cabo labores de aserrío, y una vez se aproximó una tormenta eléctrica, ambos optaron por resguardarse en la sombra de un árbol. Fue ahí cuando ocurrió el fatal hecho.

Producto del impacto del rayo, quien estaba con Palacio Guisao resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital municipal; horas después fue dado de alta. Entre tanto, el hombre fallecido fue llevado a la morgue del municipio de Santa Bárbara, también en esa subregión del departamento, para ser entregado a sus familiares.