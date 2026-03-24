Parte médico del accidente del Hércules: un militar en UCI, 21 hospitalizados y un rescatista entre los heridos

En medio de una tragedia sin precedentes recientes para las Fuerzas Militares de Colombia, el país sigue asimilando la magnitud del siniestro aéreo en el que murieron 68 uniformados en el sur del país, mientras la lucha por salvar a los sobrevivientes se libra minuto a minuto en centros médicos.
De acuerdo con un comunicado oficial del Hospital Militar, con corte al 24 de marzo de 2026 han sido ingresados 24 pacientes tras el accidente del avión tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido en zona de Puerto Leguízamo. Entre los heridos se encuentra incluso uno de los rescatistas que participaba en las labores de búsqueda en el área del accidente.