Parte médico del accidente del Hércules: un militar en UCI, 21 hospitalizados y un rescatista entre los heridos

De acuerdo con un comunicado oficial del Hospital Militar, con corte al 24 de marzo de 2026 han sido ingresados 24 pacientes tras el accidente del avión tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido en zona de Puerto Leguízamo. Entre los heridos se encuentra incluso uno de los rescatistas que participaba en las labores de búsqueda en el área del accidente.

En medio de una tragedia sin precedentes recientes para las Fuerzas Militares de Colombia, el país sigue asimilando la magnitud del siniestro aéreo en el que murieron 68 uniformados en el sur del país , mientras la lucha por salvar a los sobrevivientes se libra minuto a minuto en centros médicos.

El parte médico detalla que la mayoría de los pacientes presenta una evolución estable dentro de la gravedad del evento. En total, 21 militares permanecen hospitalizados en piso, uno se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos y otros dos continúan bajo observación en el servicio de urgencias, donde reciben atención especializada.

El Hospital Militar indicó además que activó su capacidad de reserva estratégica, disponiendo de recursos médicos, tecnológicos y de infraestructura para atender de manera oportuna a los lesionados, así como brindar acompañamiento a sus familias en medio de la emergencia.

Este accidente aéreo, que enluta a las Fuerzas Militares, ha sido calificado como uno de los más mortales de los últimos años, no solo por el número de víctimas fatales, 68 uniformados, sino por el impacto institucional y humano que deja en la fuerza pública.

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Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, la atención se concentra ahora en la evolución clínica de los sobrevivientes.

Por ahora, el accidente, deja una profunda herida institucional y pone a prueba la capacidad de respuesta del sistema de salud militar ante una emergencia de esta escala.