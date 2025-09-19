x

Horror en Ocaña: hombre decapitó palomas con los dientes en pleno parque; fue enviado a la cárcel

El hombre identificado como Ronald Stiven Trigos Rodríguez fue capturado en flagrancia en pleno parque, rodeado de personas, mientras cometía un acto de crueldad con palomas. Así ocurrió el aberrante hecho que hoy sacude a Ocaña.

  • Ronald Stiven Trigos Rodríguez ya habría cometido ataques similares en Ocaña. En el más reciente habría decapitado a diez palomas. Foto: Fiscalía, Colprensa.
Andrea Lara
hace 8 horas
bookmark

Un aberrante caso de maltrato animal conmociona a Ocaña, Norte de Santander. En la plazoleta 29 de Mayo, un hombre fue sorprendido decapitando palomas con sus propios dientes, un hecho que indignó a transeúntes y defensores de los animales.

El responsable fue identificado como Ronald Stiven Trigos Rodríguez, quien fue detenido por la Policía tras el ataque ocurrido el pasado 15 de septiembre, cuando le causó la muerte a dos palomas. Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de maltrato animal agravado, cargo que no aceptó. El juez ordenó su medida de aseguramiento intramural, por lo que permanecerá en un centro carcelario mientras se adelanta la nueva audiencia del proceso penal.

Le puede interesar: Las sanciones que podría enfrentar Iván Vallejos, el hombre que quemó vivo a un perro en Pasto

La abogada y animalista Nohora Pinto explicó en declaraciones a W radio cómo actuaba el presunto maltratador: “Aparece misteriosamente, se sube a las palomeras y empieza con sus dientes a arrancarle la cabeza a las palomas. Cuando ocurrió esto había bastante gente en el parque, llamaron a la Policía para que lo capturaran”. Pinto añadió que en ataques previos la persona habría matado una o dos palomas, sin embargo, en esta última ocasión fueron diez.

La senadora Andrea Padilla, autora de la llamada Ley Ángel, agradeció a las autoridades por la captura. “¡Todos los animales merecen protección y justicia! En Ocaña fue capturado el delincuente que mataba palomas arrancándoles la cabeza”, afirmó Padilla en su cuenta de X. La congresista recordó que la ley endurece las sanciones contra el maltrato animal y habilita mecanismos para su prevención y persecución.

Pinto también indicó que, debido a que Trigos Rodríguez es señalado como paciente psiquiátrico, solo la Fiscalía, mediante una evaluación psiquiátrica, puede determinar si es inimputable.

¿Qué es la ley Ángel?

La Ley Ángel es una norma que endurece las sanciones contra el maltrato animal. Entre sus principales medidas se encuentran el aumento de las penas de prisión para quienes causen la muerte o lesiones graves a los animales, el establecimiento de multas más altas según la gravedad del daño, la prohibición temporal de tener animales para quienes sean condenados, y la obligación de capacitar a fiscales, jueces y autoridades locales sobre protección animal.

La ley también crea rutas de atención para animales víctimas y procedimientos sancionatorios ágiles para casos de maltrato que no constituyan delito.

Conozca: ¿Qué cambiaría para los dueños de mascotas si se aprueba la cédula animal en Colombia?

¿Qué sanciones establece la Ley Ángel por maltrato animal?
Aumenta las penas de prisión hasta 5 años, multas millonarias y restricciones para tener animales.
¿El capturado en Ocaña podría ser inimputable?
Sí, la Fiscalía evalúa si su condición psiquiátrica lo hace inimputable, lo que cambiaría el proceso penal.

