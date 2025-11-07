x

Cuarenta años después, los hijos de los magistrados del Palacio enfrentan a Petro por su versión del M-19

Carlos Eduardo Medellín, hijo de uno de los magistrados muertos, recordó que mientras hubo condenas contra miembros de la Fuerza Pública, ningún responsable del M-19 fue juzgado, pese a las cerca de 100 víctimas que dejó la toma.

    Cerca de 100 personas, incluidos magistrados, murieron durante la toma del Palacio de Justicia. Foto: Colprensa
El Colombiano
hace 15 horas
bookmark

Cuarenta años después de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, los hijos de los magistrados asesinados durante el asalto del M-19 y la operación militar que siguió han elevado su voz como pocas veces antes.

En declaraciones recientes, pidieron al país no olvidar que la tragedia comenzó con una acción armada de la guerrilla y rechazaron los intentos de reinterpretar la historia exculpando a sus responsables. El debate se reavivó tras las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, exintegrante del M-19, quien en distintos escenarios ha sostenido que la responsabilidad del asalto recae en el Estado y que la guerrilla buscaba abrir un diálogo político.

Le puede interesar: 40 años del Holocausto: los detalles de cómo se llegó a la impunidad para el M-19

“El informe científico forense hecho por la justicia colombiana sobre los cadáveres de los magistrados asesinados en el Palacio de Justicia o fuera de él, y dado que las armas usadas por el M19 eran de marca diferente a las usadas por el estado, determinó que ninguna bala proveniente de armas del M19 se encontró en los cuerpos de los magistrados asesinados en el Palacio”, escribió el mandatario en su cuenta en la red social X

Para los familiares de las víctimas, esa versión distorsiona la realidad y desconoce que el grupo insurgente irrumpió violentamente en la sede de la Corte Suprema, donde se encontraban los magistrados.

Lea aquí: Los hilos de Pablo Escobar en la toma del Palacio: así lo relataron exguerrilleros, capos y testigos

Uno de los pronunciamientos fue el de Carlos Eduardo Medellín, hijo del magistrado Carlos Medellín Forero, quien murió durante la toma. “Los desmanes y delitos que se cometieron en la retoma del Palacio de Justicia, esos sí tuvieron investigaciones y juzgamientos. Se condenó al Estado, se hicieron investigaciones penales, hay un general de la República en la cárcel, y ese desequilibrio no es bueno para el país”, afirmó.

Medellín cuestionó que, a pesar de las cerca de 100 víctimas y los años transcurridos, no exista una sola condena contra los responsables del M-19, quienes tras su desmovilización en 1990 fueron indultados y hoy ocupan espacios de poder.

“¿Por qué no se promueve una ley de justicia y justo para todos, con verdad, justicia y reparación? Pero para todos, porque si no va a haber un desequilibrio, que es lo que estamos viviendo hoy: unos en la cárcel y otros en el Gobierno”, dijo.

Otros familiares coincidieron en que el país ha tendido a mirar solo una parte del espejo. Aunque reconocen los excesos del Ejército y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la retoma, insisten en que la narrativa oficial ha invisibilizado la responsabilidad de quienes planearon y ejecutaron la toma armada.

Mientras tanto, distintos espacios ciudadanos, culturales y académicos han buscado resignificar el episodio desde el arte y la memoria colectiva. “Sintiendo la Memoria”, una instalación artística presentada esta semana en Bogotá, invita a reconstruir el vínculo social que la violencia fracturó. Según sus organizadores, el arte puede ser una forma más humana de narrar el dolor, sin olvidar las responsabilidades.

