Condenan a 21 años de prisión a Harold Barragán, implicado en planear atentado contra Miguel Uribe Turbay

A 21 años y cuatro meses de prisión fue condenado Harold Daniel Barragán Ovalle, quien habría participado en la planeación del crimen del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La noticia se conoce luego de que un juez avalara el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.
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La investigación ha revelado que Barragán Ovalle hace parte de la organización “Plata o Plomo”, la cual orquestó el crimen del también senador. Su rol en el magnicidio consistió en participar en la planeación, reconocimiento del lugar y el proceso de selección del sicario, un menor de 15 años, que era su subordinado.