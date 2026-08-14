Condenan a 21 años de prisión a Harold Barragán, implicado en planear atentado contra Miguel Uribe Turbay

La investigación ha revelado que Barragán Ovalle hace parte de la organización “Plata o Plomo” , la cual orquestó el crimen del también senador. Su rol en el magnicidio consistió en participar en la planeación, reconocimiento del lugar y el proceso de selección del sicario, un menor de 15 años , que era su subordinado.

La noticia se conoce luego de que un juez avalara el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado .

A 21 años y cuatro meses de prisión fue condenado Harold Daniel Barragán Ovalle , quien habría participado en la planeación del crimen del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay .

La organización estaría conformada por su líder máximo, conocido como alias “Mosco”. Bajo su mando estarían varias personas, entre ellas Hélder Arteaga, Harold Barragán Ovalle, William Fernando González, Katherine Martínez y otros pendientes de identificar.

Entre las pruebas en su contra están los chats consignados en un grupo de WhatsApp que tiene el mismo nombre de la organización, y que aunque intentaron ser eliminados, parte de ellos fueron descubiertos en el celular de Barragán Ovalle. También se encontraron registros de videollamadas y audios.

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El ente investigador también argumentó que Barragán Ovalle es un peligro para la sociedad, porque además de participar en el magnicidio, es un traficante de droga y armas, de manera que de lograr su libertad podría fugarse. En el expediente reposan pruebas de que tendría esa intención y además fue la persona que habría escondido a Elder Arteaga.

Por estos hechos, la Fiscalía ha vinculado formalmente a nueve personas, entre ellas Simeón Pérez Marroquín, señalado como intermediario entre los determinadores del homicidio; Katherine Andrea Martínez Martínez y Carlos Eduardo Mora González, quienes fueron condenados a penas desde los 21 años de prisión.

El senador y precandidato presidencial falleció el 11 de agosto de 2025 tras un atentado el 7 de junio en Bogotá, donde recibió disparos. El crimen, considerado un magnicidio, ha llevado a la detención de varios implicados, con la disidencia de las FARC “Segunda Marquetalia” señalada como autora intelectual.

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