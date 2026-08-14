Comfama activa ayudas para afectados por el terremoto en Antioquia

La caja de compensación familiar Comfama se sumó a las muestras de solidaridad para acompañar a los afiliados que resultaron afectados por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó.
El evento telúrico también se sintió con fuerza en Antioquia y, hasta el momento, ha dejado 90 municipios afectados y 22 sedes de alcaldías con daños en su infraestructura. Ante esta situación, Comfama habilitó alternativas de atención y alivios para los usuarios en este departamento.
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Entre las medidas está la atención en salud mental. La Red de Amor, Cuidado y Salud Mental no tiene costo para los afiliados de Comfama de las categorías A y B, mientras que los de categoría C cuentan con descuentos especiales.