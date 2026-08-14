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Comfama activa ayudas para afectados por el terremoto en Antioquia

La caja de compensación se sumó a las muestras de solidaridad con los afectados por el terremoto en Antioquia, departamento donde tiene cobertura.

  • Comfama anuncia subsidios y ayudas para familias afectadas por el terremoto en Antioquia. FOTO: Cortesía Comfama
    Comfama anuncia subsidios y ayudas para familias afectadas por el terremoto en Antioquia. FOTO: Cortesía Comfama
El Colombiano
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hace 2 horas
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La caja de compensación familiar Comfama se sumó a las muestras de solidaridad para acompañar a los afiliados que resultaron afectados por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó.

El evento telúrico también se sintió con fuerza en Antioquia y, hasta el momento, ha dejado 90 municipios afectados y 22 sedes de alcaldías con daños en su infraestructura. Ante esta situación, Comfama habilitó alternativas de atención y alivios para los usuarios en este departamento.

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Entre las medidas está la atención en salud mental. La Red de Amor, Cuidado y Salud Mental no tiene costo para los afiliados de Comfama de las categorías A y B, mientras que los de categoría C cuentan con descuentos especiales.

Además, la entidad dispuso de una línea especial y priorizada para atender situaciones asociadas con el desastre natural. Los usuarios pueden comunicarse al (604) 360 70 80. En el caso de las empresas no afiliadas ubicadas en las zonas afectadas, Comfama indicó que ofrecerá acompañamiento mediante primeros auxilios psicológicos.

Medidas para vivienda

En materia de vivienda, Comfama informó que dispone de un subsidio de mejoramiento de vivienda para afiliados de las categorías A y B cuyas casas hayan sufrido afectaciones y tengan posibilidad de ser rehabilitadas. Para acceder a este beneficio, los hogares deberán cumplir con los requisitos de postulación y estar inscritos en el censo oficial realizado por entidades avaladas por el comité regional de atención y prevención de desastres.

También se dispuso la atención prioritaria para el subsidio de vivienda usada dirigido a afiliados de las categorías A y B que hayan perdido completamente su vivienda o cuya estructura haya resultado gravemente afectada.

En cuanto al subsidio de calamidad, la caja de compensación informó que ampliará su alcance para atender a las familias afiliadas de las categorías A y B, consideradas las más vulnerables del sistema.

Adicionalmente, Comfama asignará $2.350 millones para atender hasta 2.400 familias, mediante subsidios de hasta $875.452 por hogar (0,5 SMLV). Estos recursos podrán destinarse a la recuperación de viviendas, compra de materiales de construcción, enseres básicos, electrodomésticos menores, entre otros elementos necesarios.

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Apoyo para las empresas

En el caso de las empresas que entren en suspensión y cuenten con el aval del Ministerio del Trabajo, existe la posibilidad de gestionar la devolución del valor de los aportes realizados a salud y pensión sobre el salario mínimo por cada trabajador suspendido, hasta por cuatro meses.

“Emergencias como la que está viviendo Colombia nos mueven a todos. Durante más de 70 años, las cajas de compensación hemos estado para acompañar a los trabajadores de Colombia y a sus familias, y estamos ahora para apoyarlos con salud, salud mental y vivienda, fundamentales en momentos de dificultad”, expresó David Escobar Arango, director de Comfama.

Propuesta de $90.000 millones

Comfama, como miembro de Asocajas, también propuso al Ministerio de Vivienda la creación de un fondo o mecanismo extraordinario de $90.000 millones para ayudar a las personas afectadas por la emergencia a recuperar sus viviendas.

La emergencia también ha golpeado directamente a las cajas de compensación de Chocó (Comfachocó), Valle del Cauca (Comfandi), Caldas (Confa) y Risaralda (Comfamiliar Risaralda), que han sufrido daños en sus infraestructuras.

En el caso de Comfamiliar Risaralda, la entidad perdió su sede administrativa y su clínica sufrió afectaciones considerables, por lo que hizo un llamado al país a solidarizarse con el sistema de cajas de compensación.

Finalmente, Comfama informó que a través de sus redes sociales @comfama y @comfamacuidadoybienestar está publicando contenido validado por especialistas para acompañar y orientar a los usuarios durante la emergencia.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué ayudas ofrece Comfama a los afiliados afectados por el terremoto?
Comfama ofrece atención en salud mental, subsidios para mejoramiento de vivienda, atención prioritaria para subsidios de vivienda usada y ampliación del subsidio de calamidad para afiliados de las categorías A y B afectados por el terremoto.
¿Cómo solicitar el subsidio de Comfama para reparar una vivienda afectada por el terremoto?
Los afiliados de las categorías A y B pueden acceder al subsidio de mejoramiento de vivienda si su casa sufrió daños y puede ser rehabilitada. Además, deben cumplir los requisitos de postulación y estar incluidos en el censo oficial realizado por entidades avaladas por el comité regional de atención y prevención de desastres.
¿Cuánto dinero entregará Comfama a las familias afectadas por el terremoto?
Comfama destinará $2.350 millones para atender hasta 2.400 familias, con subsidios de hasta $875.452 por hogar, equivalentes a 0,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLV).

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