Hallaron sin vida a los siete mineros que estaban atrapados en una mina de oro en Santander de Quilichao

Tras más de una semana de labores de búsqueda en una mina de oro artesanal en Santander de Quilichao, Cauca, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos de los mineros que estaban atrapados en el lugar.

Desde el pasado 12 de septiembre comunidades indígenas y afrodescendientes que viven en la zona estuvieron en vilo luego de que se conociera la situación de, inicialmente, 7 hombres quienes, tras una emergencia, quedaron atrapados en un socavón ubicado en la vereda Brasilia del corregimiento de San Antonio.

Con la localización de los cuerpos, se finalizaría un operativo que implicó la movilización de voluntarios, organizaciones humanitarias y maquinaria pesada.

En medio de las labores de búsqueda las unidades de emergencia tuvieron que solventar dificultades con el terreno, pues la mina era una excavación de 27 metros en vertical y 150 metros en horizontal.

Debido a la cantidad de agua en el terreno, se tuvo que acudir, según explicación de las autoridades, a una oruga especializada en perforación hidráulica para drenar el líquido y seguir en condiciones aptas.