Naufragio en el Pacífico caucano dejó cuatro muertos, entre ellos dos niños

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, murieron en el naufragio de una lancha que realizaba la ruta entre los municipios de Buenaventura (Valle) y Timbiquí (Cauca), en el Pacífico caucano.
El hecho ocurrió en la tarde de este sábado, 27 de diciembre, en un sector cercano a la bocana del río Naya y Punta Ají, a pocos minutos del casco urbano de Timbiquí. La embarcación había zarpado de Buenaventura con casi 40 pasajeros.
Otras embarcaciones que transitaban por la zona acudieron al lugar del naufragio, lo que permitió rescatar a varios pasajeros y evitar que la tragedia fuera mayor. Sin embargo, dos personas permanecen desaparecidas, por lo que continúan las labores de búsqueda.