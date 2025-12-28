x

Naufragio en el Pacífico caucano dejó cuatro muertos, entre ellos dos niños

La lancha siniestrada cubría la ruta entre Buenaventura y Timbiquí. Una de las víctimas apenas tenía 3 meses de nacida. El clima y las condiciones marítimas adversas habrían generado la tragedia, aunque no se descarta una falla mecánica.

    Unas 40 personas viajaban en la lancha que naufragó en un sector cercano a la bocana del río Naya y Punta Ají, a pocos minutos de Timbiquí, Cauca. FOTO: Capturas de video
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, murieron en el naufragio de una lancha que realizaba la ruta entre los municipios de Buenaventura (Valle) y Timbiquí (Cauca), en el Pacífico caucano.

El hecho ocurrió en la tarde de este sábado, 27 de diciembre, en un sector cercano a la bocana del río Naya y Punta Ají, a pocos minutos del casco urbano de Timbiquí. La embarcación había zarpado de Buenaventura con casi 40 pasajeros.

Otras embarcaciones que transitaban por la zona acudieron al lugar del naufragio, lo que permitió rescatar a varios pasajeros y evitar que la tragedia fuera mayor. Sin embargo, dos personas permanecen desaparecidas, por lo que continúan las labores de búsqueda.

De acuerdo con el diario El País de Cali, las víctimas fueron identificadas como Sael Cardona Sinisterra, de solo tres meses de nacido; Isabella Escobar Sinisterra, de siete años; Simón Sinisterra Baltan, de 78 años, y Rosa Helena Amu Sinisterra.

Las autoridades atribuyeron como primera causa del accidente el mal clima y las condiciones marítimas adversas que vienen generando un fuerte oleaje. Estas condiciones venían dificultado la navegación por la zona en los últimos días.

Siga leyendo: Tragedia: niña colombiana de tres años murió en el mar de Panamá

Sin embargo, las autoridades no descartan otras hipótesis, como una falla mecánica de la lancha o el impacto con un objeto flotante.

La Alcaldía de Timbiquí lamentó lo sucedido y se solidarizó con las víctimas del naufragio. “Acompañamos con respeto y dolor a quienes hoy enfrentan la pérdida de sus seres queridos, así como a las comunidades impactadas por este trágico suceso”, indicó la administración local en un comunicado.

Así mismo, la Alcaldía informó que siguen trabajando de manera articulada con las autoridades para encontrar a las personas desaparecidas y establecer las causas del siniesto que enluta al municipio.

“Se continuará trabajando de manera articulada con las autoridades competentes para la búsqueda de todas las personas que se encuentran desaparecidas, y se están llevando a cabo las acciones necesarias para atender la emergencia, priorizando la protección de la vida y el acompañamiento a las familias afectadas”, agregó el comunicado.

Siga leyendo: Desmantelan red de tráfico de personas en San Andrés; dos niños habrían muerto por su modus operandi

Utilidad para la vida