Petro en X: de “Heil Hitler” a decir que el M-19 era un “ejército de Bolívar”

El presidente Gustavo Petro estuvo muy activo en redes sociales el fin de semana con declaraciones que escalaron hasta nivel diplomático internacional. Uno de los puntos más críticos fue la publicación de la expresión “Heil Hitler” en su cuenta de X.
Ese mensaje fue una respuesta a una columna de opinión del periodista Felipe Zuleta Lleras titulada “Colombia no necesita más retórica; necesita orden, autoridad y libertad económica”. La alusión al régimen nazi provocó un rechazo inmediato.
“Heil Hitler” (en español, “Salve, Hitler” o “Viva Hitler”) fue un saludo y lema político utilizado de manera obligatoria en la Alemania nazi para expresar lealtad y obediencia absoluta al dictador Adolf Hitler.
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Precisamente por ello, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, cuestionó con dureza el uso de esa expresión y la calificó como una “bajeza vergonzosa” y una conducta inadmisible.
Además, exigió una disculpa pública antes del viaje de Gustavo Petro a Nueva York para asistir a la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el marco de la presidencia rotativa que ejercerá Colombia durante este mes.