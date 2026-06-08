Petro, entre los cinco peor calificados de América Latina: 61 % de desaprobación según ranking regional

El presidente Gustavo Petro ocupa el puesto 14 entre 18 mandatarios latinoamericanos en el ranking de aprobación presidencial de CB Global Data para junio de 2026, con una imagen positiva del 36,5 % y una desaprobación del 61 %. El dato lo ubica entre los cinco presidentes con menor respaldo ciudadano del continente, en la medición más reciente de la firma encuestadora argentina que hace seguimiento mensual a los 18 principales jefes de Estado de la región.
La caída es notable si se compara con mayo. En esa medición, Petro ocupaba el puesto 12 con una aprobación del 40 %, lo que representaba un aumento de 1,8 puntos frente a abril. En un solo mes, perdió 3,5 puntos y bajó dos posiciones en el ranking.
Pero el panorama no es tan simple. Juan Nicolás Garzón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, señaló el mes pasado que “para un presidente que está en los últimos meses de su mandato, es una popularidad relativamente alta”, y que hay otros sondeos que muestran niveles de aprobación incluso más elevados, entre el 43 % y el 46 %.
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Esa brecha entre mediciones tiene una explicación metodológica: CB Global Data trabaja con muestras nacionales en línea de alrededor de 2.000 personas por país, mientras que firmas como Invamer hacen trabajo de campo presencial y telefónico con criterios distintos. La metodología siempre es un factor importante en cualquier sondeo estadístico.
La última encuesta de Invamer antes de la primera vuelta presidencial ubicó la aprobación de Petro en 45,8 % y la desaprobación en 50,4 %. Ambas apuntan en la misma dirección: más colombianos en contra que a favor, pero con magnitudes distintas.