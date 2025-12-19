x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Sigue el fuego amigo en la Casa de Nariño: Petro acusa públicamente a uno de sus ministros de no priorizar “proyecto clave”

El presidente Gustavo Petro regañó en un acto público a su gabinete por no haber ejecutado en su administración una de sus órdenes y los acusa de haberlo engañado.

  • El presidente Gustavo Petro le lanzó dardos a uno de sus ministros por no efectuar un proyecto del cual él había dado la orden. Foto: Colprensa - Cristian Bayona
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

19 de diciembre de 2025
En un evento público, el presidente Gustavo Petro dio muestras del ambiente laboral que hay dentro de su equipo de trabajo y como jefe máximo de su gabinete le hizo un duro cuestionamiento a uno de sus ministerios.

Ocurrió en el departamento de Nariño, donde el jefe de Estado estaba hablando de los territorios que están invadidos por los cultivos ilícitos. Petro hizo referencia desde ese lugar a la región del Catatumbo, ubicada en Norte de Santander, que ha sido víctima de la disputa territorial de grupos armados.

Lea también: ¿Por qué Petro ha defendido a Bonilla y no a Velasco por la corrupción en la UNGRD?

En medio de su alocución, Petro le tiró un dardo a su propio equipo de trabajo, pues consideró que no han cumplido con una orden que él supuestamente había dado. “Yo dije la carretera del Catatumbo es una prioridad, porque cómo así que la segunda o tercera zona cocainera del mundo y no hay carretera”, expresó el presidente.

“Llevo tres años y en el Ministerio de Transporte no aparece en primer lugar y como prioridad la carretera. ¿Qué pasó allí? Y lo que comento para que ustedes vayan entendiendo un poco este asunto de Colombia, que los mismos funcionarios del Ministerio de Transporte que oyen mi discurso y mi orden, tienen otra cosa en la cabeza”, subrayó el mandatario, enfatizando en que los funcionarios de su administración han priorizado otras vías que las de regiones más alejadas y con mayores índices de violencia.

¿Se volvió costumbre las peleas entre el mismo gabinete en la administración Petro?

El gabinete de Gustavo Petro parece no gozar de un buen ambiente laboral, pues durante los más de tres años de administración han sido las constantes peleas y reclamos entre integrantes del Estado.

La última pelea se dio entre la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el director de la UNGRD, Carlos Carrillo. La funcionaria mano derecha del presidente, en una rueda de prensa inusual desde la Casa de Nariño acusó públicamente a Carrillo por presuntas irregularidades en contratos ligados al Fondo de Adaptación, un organismo que se gestó para atender la recuperación y reactivación económica de zonas afectadas por el fenómeno de La Niña que vivió el país entre 2010 y 2011.

Dichos reclamos fueron respondidos por el director de la UNGRD, quien expresó que dichas irregularidades habían sido advertidas por él y calificó la rueda de prensa como una “puesta en escena”.

Sin embargo, esta no ha sido la única polémica entre funcionarios del propio gabinete de Petro. Armando Benedetti, Alfredo Saade, Laura Sarabia y la misma Angie Rodríguez han sido punto de discordia y otros ministros como lo fue en su momento Susana Muhamad, Francia Márquez y el mismo Carlos Carrillo.

Sin embargo, los reparos también han llegado desde la cabeza del equipo, pues el presidente ha protagonizado reclamos a los integrantes de su equipo de trabajo en varias ocasiones.

“¿Por qué hay desigualdad social en Colombia? En parte por esto, porque el Gobierno mismo produce desigualdad y este también (...) No puede ser que este Gobierno, que se supone es de izquierda, haga estas circunstancias... Por pereza, porque los ministros, ministras y directores no miran dónde se invierte la plata o tienen otra agenda diferente a la agenda del Gobierno”, fueron palabras que le dirigió el jefe de Estado a su propio equipo de trabajo.

“Yo no resisto un gabinete así, traicionando al presidente todo el tiempo. No puedo seguir así”, le dijo Petro a su gabinete en un Consejo de Ministros celebrado a mitad de año, donde estaba revisando cifras de ejecución de su Gobierno.

Siga leyendo: Es un hecho: Gobierno Petro declarará emergencia económica tras hundimiento de la tributaria

Presidencia
Transporte
Ministerio de Transporte
Gobierno Nacional
Carreteras
Colombia
Norte de Santander
Catatumbo
Gustavo Petro
María Fernanda Rojas
Utilidad para la vida