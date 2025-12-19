Sigue el fuego amigo en la Casa de Nariño: Petro acusa públicamente a uno de sus ministros de no priorizar “proyecto clave”

En un evento público, el presidente Gustavo Petro dio muestras del ambiente laboral que hay dentro de su equipo de trabajo y como jefe máximo de su gabinete le hizo un duro cuestionamiento a uno de sus ministerios. Ocurrió en el departamento de Nariño, donde el jefe de Estado estaba hablando de los territorios que están invadidos por los cultivos ilícitos. Petro hizo referencia desde ese lugar a la región del Catatumbo, ubicada en Norte de Santander, que ha sido víctima de la disputa territorial de grupos armados. Lea también: ¿Por qué Petro ha defendido a Bonilla y no a Velasco por la corrupción en la UNGRD? En medio de su alocución, Petro le tiró un dardo a su propio equipo de trabajo, pues consideró que no han cumplido con una orden que él supuestamente había dado. “Yo dije la carretera del Catatumbo es una prioridad, porque cómo así que la segunda o tercera zona cocainera del mundo y no hay carretera”, expresó el presidente. “Llevo tres años y en el Ministerio de Transporte no aparece en primer lugar y como prioridad la carretera. ¿Qué pasó allí? Y lo que comento para que ustedes vayan entendiendo un poco este asunto de Colombia, que los mismos funcionarios del Ministerio de Transporte que oyen mi discurso y mi orden, tienen otra cosa en la cabeza”, subrayó el mandatario, enfatizando en que los funcionarios de su administración han priorizado otras vías que las de regiones más alejadas y con mayores índices de violencia.

¿Se volvió costumbre las peleas entre el mismo gabinete en la administración Petro?

El gabinete de Gustavo Petro parece no gozar de un buen ambiente laboral, pues durante los más de tres años de administración han sido las constantes peleas y reclamos entre integrantes del Estado. La última pelea se dio entre la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el director de la UNGRD, Carlos Carrillo. La funcionaria mano derecha del presidente, en una rueda de prensa inusual desde la Casa de Nariño acusó públicamente a Carrillo por presuntas irregularidades en contratos ligados al Fondo de Adaptación, un organismo que se gestó para atender la recuperación y reactivación económica de zonas afectadas por el fenómeno de La Niña que vivió el país entre 2010 y 2011. Dichos reclamos fueron respondidos por el director de la UNGRD, quien expresó que dichas irregularidades habían sido advertidas por él y calificó la rueda de prensa como una “puesta en escena”. Sin embargo, esta no ha sido la única polémica entre funcionarios del propio gabinete de Petro. Armando Benedetti, Alfredo Saade, Laura Sarabia y la misma Angie Rodríguez han sido punto de discordia y otros ministros como lo fue en su momento Susana Muhamad, Francia Márquez y el mismo Carlos Carrillo.