Estos fueron los 10 “osos” más grandes de Petro a nivel internacional

La imagen del presidente Gustavo Petro generó polémica en el exterior en diferentes ocasiones. A pesar de que quiso proyectarse como un “líder mundial”, su propósito se vio opacado por los episodios en los que no se comportó a la altura.
Cómo olvidar cuando, casi a las 4:00 de la madrugada, generó una crisis diplomática sin precedentes con Estados Unidos, que casi le cuesta a Colombia las relaciones con ese país.
Todo por un trino publicado desde su cuenta personal de la red social X. O cuando incitó a los militares norteamericanos a desobedecer al presidente Donald Trump desde las calles de Nueva York, por lo que le quitaron la visa y lo metieron a la lista Clinton.
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Y, en un funeral de un líder político de ese país, terminaron pidiéndole que dejara el micrófono después de extenderse más de lo debido. Pero los “osos” o vergüenzas no fueron solo con los gringos.
También hubo desplantes a los que, se supone, eran sus aliados, como los gobiernos de Lula Da Silva y Gabriel Boric en Brasil y Chile, respectivamente. En América Latina desconoció elecciones legítimas y legitimó las fraudulentas, según cómo le cayeran los ganadores.
A su vez, intentó llevar símbolos de una guerrilla extinta a un expresidente que estaba en sus últimos meses de vida. En escenarios multilaterales, fuera la ONU o alguna cumbre internacional, divagó en sus discursos al punto de mezclar, en uno de ellos, a la situación de Gaza, el cambio climático y Adolf Hitler.
Los viajes internacionales del presidente también incluyeron “aventuras” como el gasto de $200.000 pesos en el club de striptease Ménage en Lisboa, Portugal. De esas “agendas privadas” en las que desapareció más de una vez y de otros supuestos excesos en Europa habló el excanciller Álvaro Leyva a través de sus cartas públicas contra el presidente.
En esas misivas también habló de momentos incómodos con mandatarios claves en el escenario global, como el presidente chino Xi Jinping, a quien habría ignorado durante una cena mientras desobedecía instrucciones expresas de la embajada de ese país. Y, en Japón, dio cifras exaggeratedas de la venta de un producto colombiano en una feria.
Faltan menos de dos semanas para el fin de su mandato, en la que sumó casi un año por fuera de Colombia. Por eso, EL COLOMBIANO le trae diez veces en las que el presidente Petro “hizo el oso” o se “descachó” en temas de protocolo diplomático o en el manejo de las relaciones con otros países o con sus líderes.