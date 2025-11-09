Petro inaugura una Celac con sillas vacías y atizando su pelea con EE. UU.

Con apenas nueve jefes de Estado presentes, la IV Cumbre Celac–Unión Europea comenzó ayer en Santa Marta bajo un ambiente enrarecido. Lo que debía ser un encuentro para renovar la alianza entre ambos bloques se instaló, más bien, en medio de la desconfianza, los vacíos diplomáticos y un tono abiertamente político marcado por las críticas del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos y su insistencia en transformar el funcionamiento interno de la Celac.
La foto oficial lo decía todo. Ausencias significativas y un aire de expectativa contenida. Ni Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ni Emmanuel Macron, ni el canciller alemán Friedrich Merz llegaron a la cita. Tampoco asistieron los mandatarios de Uruguay o República Dominicana. Solo nueve presidentes se hicieron presentes, cifra que refleja el desgaste del bloque regional y la dificultad de sostener consensos en un momento de alta tensión.