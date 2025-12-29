Dembélé arrasó, Cristiano reinó y Yamal dio una novedosa lección de madurez en los Globe Soccer Awards

La decimosexta edición de los Globe Soccer Awards, celebrada en el imponente hotel Atlantis The Royal de Dubái, no fue solo una entrega de trofeos, sino una apuesta en escena del poderío actual del fútbol europeo, y el creciente impacto de las ligas emergentes, consolidándose como una cita obligatoria para los dueños del balón. Aunque la mayoría de los galardonados eran nombres esperados, y en su mayoría ya habían sido premiados en otros premios similares, la ceremonia tuvo un toque único con el que algunos cerraron el año con broche de oro, otros demostraron que aún siguen estando entre los mejores y uno, específicamente Lamine Yamal, que tras estar en el ojo del huracán muchas veces por las razones equivocadas, esta vez brillo por su talento y madurez. Le contamos quiénes fueron los galardonados en la ceremonia, cómo le fue a los colombianos y por qué Lamine Yamal se llevo el foco más allá de los premios.

Los ganadores de los Globe Awards 2025

Si hubo un color que predominó en la ceremonia fue el rojo y azul del equipo Paris Saint-Germain. El actual campeón de la Champions League, firmó una de las actuaciones más dominantes en la historia de estos premios al llevarse siete estatuillas, incluyendo la de mejor club y mejor entrenador para Luis Enrique Martínez. Sin embargo, el gran protagonista fue Ousmane Dembélé, quien arrasó en las votaciones para llevarse el premio al Mejor Jugador Masculino, superando a figuras como Kylian Mbappé y Rapinha tras un año donde sus asistencias y regates fueron la brújula del PSG.

Por su parte, Cristiano Ronaldo demostró que su leyenda no entiende de calendarios. A sus 40 años, el portugués fue distinguido como el Mejor Jugador de Medio Oriente, un reconocimiento a su inalcanzable racha goleadora den el Al- Nassr. CR7, que lució un look valorado casi en 2 millones de euros, dejó claro que su ambición sigue intacta al declarar que no importa dónde juegue, su única obsesión es seguir levantando premios y alcanzar cifras históricas antes del retiro.

Lamine Yamal entre premios y aplausos en los Globe Awards 2025

El momento más comentado de la noche lo protagonizó Lamine Yamal, una figura que ya está acostumbrado a la luz de los reflectores. El joven revelación del FC Barcelona no solo brilló al recibir el Premio Maradona, el Mejor Sub-23 y el de mejor delantero, sino que mostró una madurez impropia hasta el momento a sus 18 años. Al ser cuestionado por sus similitudes con los grandes de la historia, lanzó un mensaje que silenció los comentarios. Yamal pidió no ser comparado ni con Messi ni con Cristiano, argumentando que los mejores lo son precisamente porque nunca intentaron ser nadie más que ellos mismos.

“Mejor no compararse con nadie. Cristiano ha sido lo que es porque quiso ser él mismo”, sentenció el juvenil para luego agradecer por los buenos resultados del 2025: “Creo que el año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios ha salido bien”, concluyó Yamal. El logro de Yamal al Premio Maradona fue uno de los más llamativos, pues se otorga al jugador que demuestra mayor destreza individual, capacidad técnica excepcional y talento natural dentro del terreno de juego.

¿Cómo le fue a los colombianos en los Globe Awards 2025?

El orgullo colombiano también tuvo su lugar en la previa. Aunque Dembélé y Bonmatí se llevaron los premios mayores, nombres como Linda Caicedo (nominada a mejor jugadora), y Luis Díaz estuvieron en la baraja de candidatos. Además el portero Kevin Mier y el volante Jhon Arias fueron preseleccionados en categorías colectivas. Le contamos cómo quedaron los principales galardones: - Mejor Jugadora Femenina: Aitana Bonmatí (FC Barcelona). - Mejor Centrocampista: Vítor Ferreira “Vitinha” (PSG). - Trayectoria profesional: Andrés Iniesta e Hidetoshi Nakata. - Premio a la Superación: Paul Pogba (AS Monaco).

- Mejor Selección: Portugal. - Mejor Entrenador: Luis Enrique (PSG). - Mejor Jugador Emergente: Désiré Doué (PSG). - Mejor Director Deportivo: Luis Campos (PSG). - Mejor jugador de Medio Oriente: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - Premio Maradona: Lamine Yamal (FC Barcelona). Le podría interesar: Fifa anuncia cifra récord en demanda de boletas para el Mundial de 2026 en Norteamérica.