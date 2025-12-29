Dembélé arrasó, Cristiano reinó y Yamal dio una novedosa lección de madurez en los Globe Soccer Awards

La decimosexta edición de los Globe Soccer Awards, celebrada en el imponente hotel Atlantis The Royal de Dubái, no fue solo una entrega de trofeos, sino una apuesta en escena del poderío actual del fútbol europeo, y el creciente impacto de las ligas emergentes, consolidándose como una cita obligatoria para los dueños del balón.
Aunque la mayoría de los galardonados eran nombres esperados, y en su mayoría ya habían sido premiados en otros premios similares, la ceremonia tuvo un toque único con el que algunos cerraron el año con broche de oro, otros demostraron que aún siguen estando entre los mejores y uno, específicamente Lamine Yamal, que tras estar en el ojo del huracán muchas veces por las razones equivocadas, esta vez brillo por su talento y madurez. Le contamos quiénes fueron los galardonados en la ceremonia, cómo le fue a los colombianos y por qué Lamine Yamal se llevo el foco más allá de los premios.