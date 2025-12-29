Los 10 multimillonarios que más se enriquecieron en 2025: Elon Musk roza el billón de dólares

El club de los multimillonarios cerró 2025 con cifras difíciles de dimensionar. En total, según Forbes, los más de 3.100 multimillonarios del mundo aumentaron su riqueza en US$3,6 billones desde enero, llevando el patrimonio conjunto a US$18,7 billones. Pero hubo un grupo que se llevó la mejor tajada, los diez mayores ganadores del año sumaron más de US$729.000 millones a sus fortunas personales. Detrás de este salto están mercados bursátiles boyantes y, sobre todo, el furor por la inteligencia artificial. El S&P 500 subió 17% en el año, mientras Alemania ganó 22%, Japón 26% y Canadá un sorprendente 30%. Puede leer más: Jeff Bezos se vuelve más rico gracias al acuerdo histórico entre Amazon y OpenAI: su fortuna subió US$34.000 millones Ese viento de cola infló portafolios, acciones tecnológicas y valoraciones empresariales. Estados Unidos dominó el tablero. Seis de los diez mayores ganadores son estadounidenses y concentraron más del 85% del dinero acumulado por el grupo. No es casualidad, la carrera por la IA, la ventaja tecnológica y un entorno político liderado por un presidente multimillonario con un gabinete superrico terminaron amplificando la creación de riqueza.

Elon Musk, dueño de Tesla.

Elon Musk, el año en que el billón dejó de ser ciencia ficción

Nadie tuvo un mejor año que Elon Musk. Su patrimonio creció en más de US$333.000 millones en 2025, el equivalente a US$935 millones diarios. Arrancó el año con US$421.000 millones y lo cerró, al 22 de diciembre, con US$754.000 millones, la mayor fortuna jamás registrada para una sola persona. El camino fue histórico: ,en octubre se convirtió en el primer ser humano en superar los US$500.000 millones; luego cruzó los US$600.000 millones tras una oferta pública de adquisición que valoró a SpaceX en cerca de US$800.000 millones; y días después superó los US$700.000 millones, cuando un tribunal de Delaware le permitió conservar un gigantesco paquete de opciones sobre acciones de Tesla.

SpaceX casi duplicó su valoración y apunta a una IPO en 2026 que podría llevarla a US$1,5 billones. Tesla subió 22% en el año y los accionistas aprobaron un paquete salarial que podría entregarle a Musk hasta US$1 billón en acciones si se cumplen hitos de desempeño. Además, xAI Holdings, la fusión de xAI y la red social X, busca financiamiento con una valoración de US$230.000 millones. El Musk de 2026 podría ser aún más rico que el de 2025. Entérese: Elon Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo: su fortuna ya supera los US$600 mil millones

Tecnología e IA, el verdadero motor de la riqueza

De acuerdo con el reporte de Forbes, los cinco mayores ganadores del año son magnates tecnológicos estadounidenses. Nvidia, Google, Oracle y Meta fueron protagonistas de un ciclo donde la inteligencia artificial dejó de ser promesa y se convirtió en negocio masivo, contratos gubernamentales y capitalización bursátil. Google alcanzó por primera vez US$100.000 millones en ingresos trimestrales y lanzó Gemini 3, modelo que superó a varios competidores sin usar chips de Nvidia para entrenamiento. Nvidia, por su parte, rompió otro techo, en octubre se convirtió en la primera empresa listada en superar los US$5 billones de valoración. Le puede interesar: Google lanzó en Colombia su modelo de IA más inteligente: así funciona Gemini 3

Los 10 multimillonarios que más ganaron en 2025

9. (empate) Carlos Slim Helú

- Patrimonio: US$101.600 millones - Ganancia en 2025: +US$24.300 millones - Industria: telecomunicaciones - Ciudadanía: México América Móvil sumó más de 3 millones de clientes móviles y elevó ingresos 10,5% en los primeros nueve meses. Grupo Carso avanzó en energía, incluido un acuerdo de US$2.000 millones con Pemex para explotar hasta 32 pozos. La apreciación del peso mexicano, cercana al 15%, también jugó a favor.

9. (empate) Mark Zuckerberg

- Patrimonio: US$226.800 millones - Ganancia: +US$24.300 millones - Industria: tecnología - Ciudadanía: EE. UU. Meta facturó US$141.000 millones en los primeros nueve meses, 21% más interanual, impulsada por IA. Zuckerberg controla cerca del 13% de la compañía y las acciones subieron 13% en el año.

Mark Zuckerberg.

8. Masayoshi Son

- Patrimonio: US$56.100 millones - Ganancia: +US$25.400 millones - Industria: finanzas e inversiones - Ciudadanía: Japón SoftBank redobló su apuesta por la IA, compró Ampere por US$6.500 millones y vendió acciones de Nvidia por US$5.800 millones para financiar proyectos como Stargate, el plan estadounidense de centros de datos por US$500.000 millones. Además: Los multimillonarios negocios de Oracle con la IA que catapultan a Larry Ellison como la persona más rica del mundo

7. Germán Larrea Mota Velasco y familia

- Patrimonio: US$51.400 millones - Ganancia: +US$25.600 millones - Industria: metales y minería - Ciudadanía: México El auge del cobre y la diversificación impulsaron a Grupo México. Las utilidades netas crecieron 50% en el tercer trimestre y las acciones casi se duplicaron, apoyadas en molibdeno, zinc y plata.

6. Amancio Ortega

- Patrimonio: US$145.200 millones - Ganancia: +US$28.700 millones - Industria: moda y comercio minorista - Ciudadanía: España Inditex reportó ganancias récord de US$5.400 millones en nueve meses, pese a consumidores más cautos. Ortega recibió más de US$3.000 millones en dividendos, reinvertidos en bienes raíces en Europa y Norteamérica.

5. Larry Ellison

- Patrimonio: US$250.300 millones - Ganancia: +US$40.600 millones - Industria: tecnología - Ciudadanía: EE. UU. Oracle se disparó 36% en un solo día por la fiebre de la IA, aunque luego corrigió. Ellison también ganó influencia en medios y entretenimiento, participando en el control de TikTok y la fusión entre Paramount y Skydance.

Larry Ellison.

4. Jensen Huang

- Patrimonio: US$159.500 millones - Ganancia: +US$42.300 millones - Industria: tecnología - Ciudadanía: EE. UU. Nvidia lideró el boom de chips para IA y superó los US$5 billones de valoración. Aunque la acción cayó 11% tras el pico, sigue 37% arriba en el año. Puede conocer: Estos son los 10 millonarios más ricos de Latinoamérica en 2025 y así crece su fortuna

3. Serguéi Brin

- Patrimonio: US$235.100 millones - Ganancia: +US$86.100 millones - Industria: tecnología - Ciudadanía: EE. UU.

2. Larry Page

- Patrimonio: US$254.700 millones - Ganancia: +US$98.700 millones - Industria: tecnología - Ciudadanía: EE. UU. Page y Brin, cofundadores de Google, conservan más del 6% del gigante tecnológico y fueron los grandes beneficiarios del alza del 61% de la acción en 2025.

1. Elon Musk

- Patrimonio: US$754.400 millones - Ganancia: +US$333.200 millones - Industria: tecnología - Ciudadanía: EE. UU. Musk no solo fue el más rico del año, sino que redefinió el concepto mismo de riqueza. El billón de dólares, por primera vez, ya no suena imposible.

