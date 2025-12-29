Los 10 multimillonarios que más se enriquecieron en 2025: Elon Musk roza el billón de dólares

El club de los multimillonarios cerró 2025 con cifras difíciles de dimensionar. En total, según Forbes, los más de 3.100 multimillonarios del mundo aumentaron su riqueza en US$3,6 billones desde enero, llevando el patrimonio conjunto a US$18,7 billones.
Pero hubo un grupo que se llevó la mejor tajada, los diez mayores ganadores del año sumaron más de US$729.000 millones a sus fortunas personales.
Detrás de este salto están mercados bursátiles boyantes y, sobre todo, el furor por la inteligencia artificial. El S&P 500 subió 17% en el año, mientras Alemania ganó 22%, Japón 26% y Canadá un sorprendente 30%.
Ese viento de cola infló portafolios, acciones tecnológicas y valoraciones empresariales.
Estados Unidos dominó el tablero. Seis de los diez mayores ganadores son estadounidenses y concentraron más del 85% del dinero acumulado por el grupo.
No es casualidad, la carrera por la IA, la ventaja tecnológica y un entorno político liderado por un presidente multimillonario con un gabinete superrico terminaron amplificando la creación de riqueza.