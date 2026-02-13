Habla general Urrego, acusado de complot contra Petro: “me parece un informe escueto”

El general Edwin Urrego, hoy señalado de un supuesto complot contra el presidente Gustavo Petro, habla con EL COLOMBIANO desde su residencia mientras se recupera de una caída que lo mantiene con incapacidad médica, pese a que el mandatario lo destituyó como comandante de la Policía de Barranquilla. Hay que recordar que la salida del general se da luego de que a comienzos de semana el presidente Gustavo Petro denunciara que se estaba planeando involucrar al mandatario en un decomiso de drogas por parte de algunos oficiales, entre ellos Urrego.

Después de lo afirmado por Petro se conoció el informe de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, que le costó la salida de su cargo al general Edwin Urrego, quien se venía desempeñando como comandante de la Policía de Barranquilla y estaba listo para asumir la dirección de esa institución en Cali.

“Me parece un informe escueto”: Urrego

El informe anónimo sugiere que la cercanía del general con ciertos círculos políticos “pudo haber sido aprovechada” para supuestos fines delictivos. El documento no identifica quién lo habría aprovechado, para qué, ni cómo. Urrego se abre a contar su versión de una tormenta que lo ha colocado en el centro de uno de los choques del año entre la Presidencia y la cúpula policial. “Frente al informe, me parece que es escueto, muy básico. Deja entrever cosas que carecen de fundamento”, explicó el oficial. El oficial habla con calma, con voz pausada, sobre los señalamientos en su contra.

“La verdad es que fue una sorpresa para mí y, al mismo tiempo, una tristeza, después de haber trabajado con honestidad y transparencia. Toda mi juventud y mi identidad las he dedicado a la Policía Nacional y a trabajar por la seguridad de los colombianos. Siempre se siente cierta tristeza cuando se es maltratado de esta manera o cuando toda una carrera corre el riesgo de ser empañada por desinformación”, afirma el general Urrego, quien ha sido director de la Dijín. Dijo que siente tranquilidad y seguridad del deber cumplido como “profesional” y “ajustado a las normas y reglamento”.

“Esa fotografía del informe fue en mi cumpleaños”

Sobre la fotografía suya junto al coronel Óscar Moreno, consignada en el informe de la DNI, basado en un anónimo, el general Urrego explica el contexto de la misma y dice que fue en su cumpleaños en septiembre del año pasado. ”Ahí se muestra una fotografía donde aparece el coronel Moreno junto a mí, en una reunión en la que un grupo de empresarios me celebraba el cumpleaños. La colocan allí dando a entender un supuesto nexo entre nosotros. Obviamente existe una relación entre los dos, pero es estrictamente laboral: en ese momento él trabajaba conmigo en Barranquilla y, además, fue invitado por los empresarios a la reunión. Sin embargo, la muestran en la parte superior de la nota hablando sobre el complot, como queriendo evidenciar una relación impropia. La relación laboral es de público conocimiento y esa fotografía corresponde únicamente a la celebración de mi cumpleaños”, afirma Urrego.

Sobre el famoso allanamiento a la residencia de Armando Benedetti, Urrego insiste en la distancia que mantuvo frente a la operación. “La diligencia fue liderada por la magistrada Cristina Lombana. Mi papel fue solo de acompañamiento, como exige la ley. No conocía el lugar ni la identidad del afectado hasta que concluyó el procedimiento”, explica con precisión, dejando entrever la profesionalidad que ha marcado su carrera. Dice, sin entregar detalles: “Sé cuál ha sido la intención. Buscaban mi salida de la institución. Pero tengo la conciencia tranquila. Todo lo que he hecho ha estado ajustado a la ley y al reglamento”. Insiste en querer reservar algunos argumentos para la defensa jurídica que vendrá.

