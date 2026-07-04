Gustavo Bolívar demandará a los hinchas que insultaron a sus hijos en el partido de Colombia vs. Ghana en Kansas

El estadio de Kansas, escenario del encuentro entre Colombia y Ghana que terminó con victoria 1-0 de los cafeteros tras un golazo de Jhon Arias por los 16avos del Mundial de la Fifa 2026, se transformó en el origen de una nueva polémica con litigio legal.
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Y es que el exdirector del Departamento de Prosperidad Social, exsenador y escritor Gustavo Bolívar anunció en la tarde de este sábado 4 de julio que presentará acciones penales contra un grupo de asistentes que insultaron y llamaron “ladrones” a sus hijos durante el partido mundialista.