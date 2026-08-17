Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close
Multimedia
hace 2 horas
bookmark

“Yo no quiero pertenecer a ningún partido, quiero hacer el mío”: María Fernanda Cabal

hace 2 horas
Paula Rodríguez Mora

Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Sociología y estudiante de Maestría en Comunicación y Marketing Político. Ha trabajado en medios como Infobae y El Tiempo en secciones de Actualidad, Bogotá y Política. Más rola que el ajiaco. Le gusta el café, viajar y bordar.

María Fernanda Cabal quiere buscar nuevos horizontes. Recientemente anunció que solicitará la escisión del Centro Democrático para conformar su propia colectividad.

Está en un momento de su vida, como muestra en su TikTok, en el que quiere asumir el protagonismo que dice no le dieron en el Centro Democrático y por eso descarta, al menos por ahora, adherirse a algún movimiento cercano a De la Espriella....

Paula Rodríguez Mora
Paula Rodríguez Mora

Todos los videos

Ver más