“Seguiré siendo ministro, pero también padre y esposo”: MinVivienda responde por su paseo a la playa en plena tragedia

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, respondió a la polémica generada por su presencia en Santa Marta durante los días posteriores al terremoto que golpeó al occidente del país el pasado 10 de agosto. El funcionario negó haber abandonado sus responsabilidades y explicó que viajó para visitar a su esposa y sus hijas durante sus vacaciones. “En las últimas horas se han movido una cantidad de videos y mensajes diciendo que Jaime Andrés abandonó su responsabilidad en medio de la tragedia, que nos fuimos de vacaciones y dejamos de lado nuestro reto como ministro, lo cual no es cierto”, afirmó Beltrán en un video publicado tras la controversia. El ministro aseguró que durante los días posteriores al sismo estuvo recorriendo municipios y departamentos afectados y trabajando en un plan de atención dividido en tres fases.

Según explicó, este contempla la caracterización de las familias afectadas, la entrega de subsidios de arrendamiento, programas de mejoramiento de vivienda y, posteriormente, procesos de renovación urbana y reconstrucción. En contexto: Piden moción de censura a MinVivienda, quien se fue de paseo a Santa Marta mientras Colombia enfrenta la emergencia del terremoto “Lo que sí es cierto es que hemos trabajado de la mano con los alcaldes y gobernadores generando soluciones inmediatas y un plan a largo plazo, buscando los recursos, las herramientas y las alianzas”, sostuvo.

“También soy padre de familia”

Beltrán también se refirió directamente a las imágenes que generaron las críticas y explicó que se encontraba en Santa Marta para pasar tiempo con su familia. “Detrás del ministro hay un padre, hay un esposo, hay un hijo”, manifestó, antes de señalar que su esposa vive en Bucaramanga junto con sus hijas, mientras él reside en Bogotá.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, defendió su gestión durante la emergencia y rechazó las acusaciones de haber abandonado sus responsabilidades tras el terremoto del 10 de agosto. FOTO: @VillanueAle.

El funcionario aseguró que aprovechó el periodo de vacaciones de sus hijas para visitarlas y reivindicó la importancia de mantener espacios familiares pese a sus responsabilidades como funcionario público. “Mi reto es construirle casa a los colombianos, pero sin destruir el hogar”, afirmó. Beltrán insistió en que ser servidor público no implica dejar de lado completamente la vida familiar. “Somos servidores públicos, pero somos padres, somos hijos, somos esposos”, dijo.

La polémica llegó al Congreso

Las explicaciones del ministro se conocen después de que se anunciara una moción de censura en su contra. El representante Alejandro Toro aseguró que buscará promoverla ante la Cámara de Representantes para determinar si Beltrán cumplió con sus funciones durante los días críticos de la emergencia. El congresista ha señalado que el debate no se centra únicamente en que el ministro apareciera en un viaje en la playa o estuviera con su familia, sino en establecer si hubo alguna desatención de las responsabilidades de su cargo mientras miles de familias enfrentaban la pérdida de sus viviendas.

Entre los puntos que deberá explicar están las decisiones adoptadas durante las primeras horas de la emergencia, las instrucciones impartidas para atender a los damnificados y su participación en las instancias de coordinación. La controversia ocurre una semana después del terremoto, que dejó, según el balance citado de la UNGRD, 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas, además de 26.945 viviendas destruidas y 66 edificios colapsados. Mientras comienza la etapa de recuperación y reconstrucción, el Ministerio de Vivienda tendrá un papel central en la atención de las familias que perdieron sus hogares. Beltrán, por su parte, cerró su mensaje defendiendo su permanencia en el cargo: “Seguiré siendo ministro, pero seguiré siendo padre, esposo”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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