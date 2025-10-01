Gustavo Bolívar aclara si aún sigue amando a Petro: “hay jugadas que a mí me decepcionan”

Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y una de las cabezas visibles del Pacto Histórico se refirió nuevamente a su “amor” por Gustavo Petro, a quien ha defendido durante su trayectoria política. El exintegrante del gabinete reconoció que a veces se está quedando solo.
Bolívar es una de las personas que quizás más ha sido leal al presidente en los últimos cuatro años convirtiéndose en una de las cartas visibles del partido del Gobierno para continuar con el proyecto progresista desde la Casa de Nariño en los próximos años.
Pese a esa postura leal que el excongresista ha tenido en favor de las decisiones de Petro, en los últimos días sus cuestionamientos a las decisiones de Colombia Humana y el Pacto Histórico, movimientos afines al petrismo, han puesto en duda sobre la cercanía entre Bolívar y el jefe de Estado.
Ante este panorama, el exdirector del DPS fue cuestionado por la Revista Semana sobre si aún amaba al presidente, esto recordando la icónica frase lanzada en el primer Consejo de Ministros televisado “yo a usted lo amo, presidente”.