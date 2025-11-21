Fotos y videos | Impresionante granizada azotó a Bogotá este viernes

Un fuerte aguacero acompañado de granizo causó múltiples emergencias en la tarde de este viernes en Bogotá.
De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Idiger, las lluvias comenzaron poco antes de la 1:00 de la tarde en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe. De hecho, las calles de algunos sectores quedaron cubiertas por una capa blanca de hielo.
Las autoridades reportaron encharcamientos e inundaciones en la avenida Boyacá con calle 134, la Autonorte con calle 82, la avenida Rojas con avenida Chile, la avenida NQS con calle 25 y la avenida las Américas con transversal 39 bis. Así mismo, en la avenida El Dorado con avenida Rojas se presentó caída de árboles, por lo que se pidió a los conductores evitar dichos corredores y manejar con precaución.