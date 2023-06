Gobierno Petro no descarta “subsidiar” al ELN para que no cometa delitos como secuestro o extorsión

Lo anterior, luego de que los propios subversivos –en cabeza de Pablo Beltrán, integrante del equipo negociador y miembro del Comando Central–, admitió que, pese al alto al fuego, continuarían haciendo “retenciones” como una manera de subsistir y financiarse.

“Se mantendrán por ahora. Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí (en Cuba), pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, entonces en estos protocolos no entraron. Se aspira que más adelante sí (...) Se comenzó a hacer el análisis (de los modos de financiación), no se concluyó. Más adelante se va a seguir”, aseguró recientemente Beltrán.