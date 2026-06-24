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“Termina el gobierno Petro y sentimos que esos compromisos no han avanzado”: pueblo Misak llega a Bogotá para buscar acuerdos

Voceros aseguraron que no irán de la sede de la Agencia Nacional de Tierras hasta que haya claridad sobre territorios que consideran ancestrales pero que la entidad les ha asignado a comunidades Nasa. El problema lleva varios meses sobre la mesa.

  • La comunidad quiere llegar a acuerdos antes de que acabe el Gobierno. FOTO: COLPRENSA.
    La comunidad quiere llegar a acuerdos antes de que acabe el Gobierno. FOTO: COLPRENSA.
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 6 horas
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En la madrugada del 23 de junio, 23 vehículos —incluyendo chivas— llegaron a Bogotá en caravana. En medio del frío y la oscuridad de la capital, 500 miembros de la comunidad indígena Misak llegaron desde Piendamó (Cauca) para hablar con el Gobierno Nacional y firmar acuerdos antes de que termine la administración de Gustavo Petro.

Es decir, queda poco más de un mes para lograrlo. Y pocos días para que los consensos queden en el empalme con la delegación del presidente electo, Abelardo de La Espriella. La reunión inició a las 9:00 de la mañana.

En declaraciones a Blu Radio, el gobernador indígena Luis Eduardo Tunubala aseguró: “Ya termina el gobierno Petro y sentimos que esos compromisos no han avanzado”. Pero, ¿cuáles son los compromisos y qué necesita la comunidad?

Los manifestantes llegaron desde el resguardo La María. Y lo que piden gira en torno a los derechos colectivos y compromisos territoriales previamente pactados que la comunidad reclama como incumplidos.

En concreto, lo que piden es que el Estado formalice sus territorios y que compren las tierras que prometieron al llegar al poder. No es la primera vez que realizan una movilización de este tamaño por la misma razón: en mayo también llegaron

En diálogo con Caracol Noticias, otro de los líderes de la comunidad, Luis Tunubalá aseguró que se quedarán en la sede de la Agencia Nacional de Tierras en la capital hasta que lleguen a un acuerdo. “No estamos exigiendo ni pidiendo plata al nuevo Gobierno”, dijo.

¿Qué pasa con los territorios de los Misak y por qué quieren hablar al respecto con el Gobierno?

La disputa territorial es entre dos pueblos: Misak y Nasa, que en mayo de este año, tras la primera movilización de la comunidad Misak a Bogotá, se enfrentaron en el páramo de La Estilla, una zona que ambos pueblos reclaman como territorio ancestral. Aquella disputa dejó cuatro muertos y 60 heridos, y es el origen de los diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro.

En contexto: Indígenas misak ya se instalaron con carpas y calderos en Bogotá, ¿qué le piden al Gobierno?

Los Misak aseguran que poseen títulos históricos sobre el predio y acusan a integrantes del resguardo Nasa de Pitayó de haber realizado una ocupación ilegal hace aproximadamente tres meses.

“Ellos hicieron una ocupación ilegal a nuestro territorio”, afirmó Liliana Pechené, gobernadora indígena de Guambía, quien sostuvo que la comunidad Misak decidió movilizarse hasta el sector para intentar recuperar el control del terreno.

Por su parte, voceros de la comunidad Nasa argumentan que permanecen en el lugar respaldados por procesos adelantados ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que habría emitido resoluciones relacionadas con la clarificación de títulos coloniales en la zona.

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