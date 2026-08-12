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Video | Yoshan Valois anotó doblete con Lanús y se lo dedicó a su región, Chocó: “Sé que son fuertes. Siempre nos tocó luchar”

El delantero colombiano Yoshan Valois, marcó por duplicado en la Liga de Argentina. Ángulo hizo un gol en la Leagues Cup

  • Yoshan Valois, jugador colombianos de Lanús. FOTO: Instagram johanstiven_6
    Yoshan Valois, jugador colombianos de Lanús. FOTO: Instagram johanstiven_6
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 4 horas
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En medio del dolor, la angustia y la tristeza que invade a Colombia en los últimos días por el sismo que deja más de 200 víctimas mortales hasta el momento, los futbolistas colombianos en el exterior siguen su actividad, con profesionalismo, pero también con la cabeza y el corazón en su tierra. Ese es el caso de Yoshan Valois, quien tuvo actividad este martes 11 de agosto.

Valois, oriundo de Itsmina, Chocó, uno de los territorios más afectados de la tragedia, jugó con su club, Lanús, contra Talleres de Córdoba por la primera división de Argentina. En condición de visitante y ante el equipo que dirige el técnico Jorge Sampaoli, Valois anotó un doblete y dio una asistencia. Al minuto 74 abrió el balón para Dylan Aquino, quien gambeteó e hizo el 1-0. Luego, al 79’, Valois ganó en los aires y cabeceó de forma certera para el 2-0, y al 87’, cayó la cereza del pastel, cuando Yoshan arrancó con la pelota desde mitad de cancha y liquidó el pleito.

El delantero dedicó su doblete a las víctimas en el Chocó. “Sí, específicamente al municipio y al departamento de Chocó, que es donde más fuimos afectados por el temblor. Son personas que son fuertes, solamente sabemos de dónde venimos los que nos ha tocado luchar. Aquí estoy representándolos a ellos y supercontento de haber marcado estos dos goles que van dedicados a ellos”, afirmó el delantero para TNT Sports.

Con sus dos goles en el estadio Mario Alberto Kempes, Valois llegó a cuatro anotaciones con los granates, campeones defensores de la Copa Sudamericana. Yoshan se ganó un puesto en el equipo titular de Mauricio Pellegrino.

Álvaro Ángulo también anotó

Por el duelo de la Leagues Cup de Concacaf, los Pumas de México visitaron a Columbus Crew por la tercera fecha de este torneo. En el equipo manito, Álvaro Ángulo fue titular, jugando como lateral izquierdo con constante paso al ataque, algo típico de él. Esto lo llevó a anotar el empate de Pumas al minuto 45. “La Pantera”, claramente afectado por la situación en Colombia, no celebró el gol.

Lea también: Capitán del Deportivo Pereira se puso la 10 y está de rescatista ayudando a encontrar víctimas del terremoto

¿A quién dedicó Yoshan Valois sus dos goles con Lanús?
Yoshan Valois dedicó sus dos goles a las víctimas del sismo en el Chocó, su departamento de origen. El delantero explicó que quiso representar a las personas de su tierra, una de las zonas afectadas por la tragedia.
¿Qué dijo Yoshan Valois después de dedicar sus goles al Chocó?
Valois manifestó que los goles estaban dedicados específicamente al municipio y al departamento del Chocó. También destacó la fortaleza de sus habitantes y dijo sentirse feliz de poder representarlos desde el fútbol.
¿Qué jugador colombiano marcó para Pumas contra Columbus Crew y no celebró?
Álvaro Angulo marcó para Pumas de México ante Columbus Crew en la Leagues Cup. El lateral izquierdo anotó el empate al minuto 45 y decidió no celebrar el gol debido a la situación que atravesaba Colombia por el sismo.

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