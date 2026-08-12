Video | Yoshan Valois anotó doblete con Lanús y se lo dedicó a su región, Chocó: “Sé que son fuertes. Siempre nos tocó luchar”

En medio del dolor, la angustia y la tristeza que invade a Colombia en los últimos días por el sismo que deja más de 200 víctimas mortales hasta el momento, los futbolistas colombianos en el exterior siguen su actividad, con profesionalismo, pero también con la cabeza y el corazón en su tierra. Ese es el caso de Yoshan Valois, quien tuvo actividad este martes 11 de agosto.

Valois, oriundo de Itsmina, Chocó, uno de los territorios más afectados de la tragedia, jugó con su club, Lanús, contra Talleres de Córdoba por la primera división de Argentina. En condición de visitante y ante el equipo que dirige el técnico Jorge Sampaoli, Valois anotó un doblete y dio una asistencia. Al minuto 74 abrió el balón para Dylan Aquino, quien gambeteó e hizo el 1-0. Luego, al 79’, Valois ganó en los aires y cabeceó de forma certera para el 2-0, y al 87’, cayó la cereza del pastel, cuando Yoshan arrancó con la pelota desde mitad de cancha y liquidó el pleito.