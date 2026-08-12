Nuevo temblor en San José del Palmar, Chocó, este miércoles, ¿lo sintió?

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó este miércoles 12 de agosto un nuevo temblor en el epicentro del terremoto de 7.4 ocurrido en la mañana de este lunes en el municipio de San José del Palmar en Chocó.
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De acuerdo con el reporte de la entidad, un nuevo temblor de magnitud 3.4 sacudió nuevamente el departamento chocoano a la 1:32 p. m. y con una profundidad de 98 km, en medio de las labores de búsqueda y rescate que ya se adelantan en toda la zona afectada.