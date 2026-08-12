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Atlante de México presentó a otro arquero colombiano; David Ospina aún no define su futuro

El equipo mexicano Atlante le apuesta a dos arqueros colombianos para una nueva temporada de Liga MX.

  • Jordan García, nuevo arquero de Atlante de México. FOTO: Instagram Jordangarcia_50
    Jordan García, nuevo arquero de Atlante de México. FOTO: Instagram Jordangarcia_50
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 7 horas
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Después de su último semestre con Atlético Nacional, que culminó antes de la Copa del Mundo, David Ospina se fue a culminar su carrera al fútbol de México, específicamente al Atlante, un club modesto pero tradicional con sede en Ciudad de México. Allí, el cafetero fue recibido como estrella, sin embargo, la poca continuidad por sus lesiones lo relegó al banco y posiblemente, al retiro.

“David (Ospina) tiene la situación de un brazo, la cual ha puesto en duda si realmente va a ser jugador del Atlante. Llegó con muchas ganas, con una actitud superpositiva. Desafortunadamente, en este proceso de trabajo volvió a resentirse del codo, tiene una operación desde hace ya mucho tiempo y ha venido pagando factura al final de estos días y antes del Mundial. Ha decidido parar para que lo revise el doctor que lo operó, se fue a que lo atendieran”, afirmó en rueda de prensa el entrenador Miguel “Piojo” Herrera el pasado 4 de agosto.

Con estas declaraciones del “Piojo”, sumado a la incorporación de un nuevo arquero, también colombiano y de menor edad, “Los Potros” del Atlante parecieran no contar con David Ospina para este nuevo semestre. Con total desazón es tomada esta noticia en el fútbol mexicano, pues el experimentado arquero es sinónimo de jerarquía para la liga manita.

¿Quién es el arquero colombiano que llega Atlante?

Se trata de Jordan García, guardameta de 21 años que es jugador del León de Guanajuato. Sin embargo, “Los Panzas Verdes” lo prestaron por un semestre al conjunto azulgrana de CDMX. García atajó para la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de 2025 en Chile, donde destacó como uno de los mejores arqueros del torneo y una de las promesas del fútbol nacional para el futuro.

Mientras Ospina solo jugó 3 partidos amistosos con Atlante (mostrando dolencias), el arquero Jordan García tiene todas las cualidades que buscaba el Atlante para su pórtico: agilidad, seguridad y talento. Nacido en El Retén, Magdalena, viene de jugar cinco compromisos con el León en Liga MX.

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¿David Ospina seguirá jugando en el Atlante de México?
Por ahora, la continuidad de David Ospina en Atlante está en duda debido a una lesión en el codo. El técnico Miguel “Piojo” Herrera confirmó que el arquero viajó para ser revisado por el médico que lo operó anteriormente, pero la noticia no confirma su salida definitiva del club.
¿Quién es Jordan García, el nuevo arquero colombiano del Atlante?
Jordan García es un arquero colombiano de 21 años que pertenece al León de Guanajuato y fue cedido a préstamo por un semestre al Atlante. Nació en El Retén, Magdalena, y es considerado una de las promesas del fútbol colombiano.
¿Qué lesión tiene David Ospina y por qué preocupa al Atlante?
Ospina presenta problemas en el codo, una zona que ya había sido intervenida quirúrgicamente. Según Herrera, el arquero volvió a resentirse durante el proceso de preparación y las molestias han afectado su disponibilidad para jugar.

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