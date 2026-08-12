Diego Camargo, del Team Medellín, conquista el Alto del Sifón y se viste de líder en la Vuelta a Colombia

Diego Camargo dio un gran paso para convertirse, por segunda vez en su carrera deportiva, en campeón de la Vuelta a Colombia y, de paso, cobrar revancha tras ser subcampeón en las ediciones de 2024 y 2025.

El nacido hace 28 años en Tuta, Boyacá, quien en 2020 ganó la Vuelta a Colombia y la Vuelta de la Juventud para dar posteriormente el salto al WorldTour con el EF Education-EasyPost, logró este miércoles una de las victorias más importantes de su carrera como deportista.

En el Alto del Sifón, meta de la quinta etapa de la Vuelta y considerada la jornada reina de la edición 76 de la emblemática cita, el pedalista del Team Medellín-EPM impuso sus condiciones como escalador en la cima más alta a la que ha llegado una competencia ciclística en la historia de Colombia: 4.149 metros sobre el nivel del mar.

Ya lo había advertido antes de afrontar el desafío: “Hay que hidratarse bien, tener calma y atacar en el momento preciso”. Y así lo hizo.

En ese puerto de montaña de la Cordillera Central de los Andes colombianos, en los límites naturales entre Caldas y Tolima, con los frailejones como testigos del exigente recorrido, Camargo superó primero el Alto de Murillo, a 2.905 metros, y posteriormente el Alto Ventanas, a 3.924, antes de afrontar el ascenso final a El Sifón.

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A nueve kilómetros de la meta dio cacería al último escapado del día, el bogotano Javier Jamaica, del NU Colombia, quien había permanecido cerca de 55 kilómetros al comando de la carrera. Después, en un gran mano a mano, Camargo impuso su potencia y se marchó en solitario a 800 metros de la llegada.

El triunfo, además, le permitió relevar del liderato de la clasificación general a su compañero de equipo Wilmar Paredes, ganador de las cuatro primeras fracciones.

“Fue una etapa muy bonita, pero demasiado dura. La mejor forma de honrar a todas las víctimas del terremoto es ganando, dándolo todo. A los damnificados les digo que ánimo”, comentó Camargo al término de la jornada, que tuvo los 88 kilómetros finales de completo ascenso.

“Había que dosificar fuerzas. Mi equipo lo dio todo por mí desde el principio y confié en ellos. La ilusión de ganar la Vuelta está, pero hay que ir día a día”, agregó el ganador.

El triunfo en el Alto del Sifón significó la tercera victoria de etapa de Camargo en la Vuelta a Colombia, después de las conseguidas en 2025, en la cuarta fracción, con llegada a Duitama, y en la novena, en el Alto del Vino.

Con su estilo conservador, sin desesperarse y con una gran lectura de carrera, Camargo se puso ahora ante el enorme desafío de defender la camiseta amarilla de líder durante las jornadas restantes.

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Jamaica arribó segundo, a 34 segundos, mientras que Édgar Pinzón, del Team Sistecrédito, terminó tercero, a 58 segundos. El gran favorito al título, el cundinamarqués Rodrigo Contreras, campeón de las dos ediciones anteriores, perdió buena parte de sus opciones de conquistar por tercera vez consecutiva la carrera al cruzar la meta en el quinto lugar, a 5 minutos y 27 segundos del vencedor.

En la clasificación general, Jamaica es segundo, a 38 segundos, mientras que Pinzón ocupa la tercera posición, a 1:04.

La Vuelta tiene prevista este jueves su sexta fracción, de 161,1 kilómetros entre Manizales y Jericó. Será nuevamente una jornada de montaña, aunque su recorrido podría sufrir modificaciones debido a los efectos del terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes, especialmente en la capital de Caldas.

Una de las posibilidades que se analiza es que la salida se traslade al sector de La Manuela, ubicado a unos 20 kilómetros de Manizales.

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