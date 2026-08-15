Gobernadora del Magdalena dona su salario tras el terremoto y convoca a unirse a ‘Colombia, un solo corazón’

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, anunció que donará su sueldo de un mes a la campaña Colombia, un solo corazón, iniciativa liderada por la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, con el propósito de apoyar a las familias damnificadas por el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto. La medida se suma a otras acciones emprendidas por la mandataria departamental para atender la emergencia. Entre ellas, ordenó habilitar un centro de acopio para recibir las donaciones que los magdalenenses vienen entregando en medio de la crisis.

“Hoy muchas familias continúan buscando a sus seres queridos, y enfrentan un profundo dolor y enormes necesidades básicas después de haberlo perdido todo. Por eso he tomado la decisión de poner a disposición mi sueldo a la campaña Colombia, un solo corazón. En momentos como este, todo suma y Colombia necesita de nuestra solidaridad”, expresó la gobernadora Guerra. Con este aporte, Guerra se convierte en una de las primeras autoridades regionales en vincularse de manera directa a la iniciativa impulsada desde el Gobierno nacional, en un llamado que busca movilizar a más líderes del país a seguir su ejemplo. Le puede interesar: La iniciativa de las altas cortes y organismos de control tras el terremoto: donar un día de salario

¿Qué es la campaña Colombia, un solo corazón?

Colombia, un solo corazón es una iniciativa del Gobierno nacional, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda, creada tras el sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en Chocó. Le recomendamos: Medellín ha evacuado 16 viviendas tras el terremoto, pero ninguna requiere demolición La campaña tiene como objetivo movilizar la solidaridad de los colombianos y coordinar la recepción y distribución de donaciones y ayudas humanitarias destinadas a las familias y comunidades afectadas por la emergencia sísmica. “Cuando Colombia atraviesa momentos difíciles, la solidaridad debe traducirse en acciones. Cada aporte cuenta para ayudar a quienes hoy necesitan volver a empezar”, agregó la gobernadora Guerra, al hacer un llamado a la ciudadanía y a otras autoridades para que se sumen a la causa. Actualmente, las familias afectadas por el terremoto siguen enfrentando la búsqueda de seres queridos y necesidades básicas urgentes, mientras las autoridades locales y nacionales continúan articulando esfuerzos para canalizar la ayuda humanitaria hacia las zonas más golpeadas por el sismo.

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