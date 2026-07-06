Gobernadora del Chocó pide medidas urgentes tras ataques atribuidos al ELN: “No podemos esperar a que haya muertos o heridos”

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, solicitó al Gobierno nacional reforzar de manera inmediata las condiciones de seguridad en el departamento ante una serie de ataques atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La mandataria aseguró este lunes que las acciones armadas se han registrado en al menos cinco municipios del departamento durante los últimos días, con hechos que incluyen hostigamientos, ataques con drones, bloqueos de vías y combates, por lo que pidió acelerar el fortalecimiento de la fuerza pública sin esperar la transición del próximo gobierno.