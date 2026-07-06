Gobernadora del Chocó pide medidas urgentes tras ataques atribuidos al ELN: “No podemos esperar a que haya muertos o heridos”

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, solicitó al Gobierno nacional reforzar de manera inmediata las condiciones de seguridad en el departamento ante una serie de ataques atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La mandataria aseguró este lunes que las acciones armadas se han registrado en al menos cinco municipios del departamento durante los últimos días, con hechos que incluyen hostigamientos, ataques con drones, bloqueos de vías y combates, por lo que pidió acelerar el fortalecimiento de la fuerza pública sin esperar la transición del próximo gobierno.

En entrevista durante la mañana de este lunes en Mañanas Blu, Córdoba afirmó que la situación representa una escalada de violencia que afecta el orden público en el departamento y sostuvo que las medidas de seguridad no pueden aplazarse. “Un mes es demasiado tiempo para que la comunidad viva este terror”, manifestó al referirse al tiempo restante para el empalme gubernamental, al insistir en que la respuesta debe implementarse de manera inmediata. De acuerdo con la cronología de los hechos, la ofensiva se intensificó desde el pasado jueves, en el marco del aniversario número 62 del ELN. Uno de los primeros ataques ocurrió en San José del Palmar, donde cuatro soldados y un integrante de la Policía resultaron heridos. Posteriormente, se reportó la incineración de camiones en la vía Quibdó-Pereira, hostigamientos contra bases militares en Noanamá y ataques con drones dirigidos contra estaciones de Policía. Uno de los casos más recientes ocurrió durante el fin de semana en Tadó, donde fueron lanzados explosivos desde aeronaves no tripuladas contra la estación policial del municipio.

La mandataria advirtió que no se debe esperar a que haya víctimas para actuar con rapidez. FOTO: Getty

Gobernación solicita apoyo aéreo, inteligencia y tecnología antidrones

Durante la misma entrevista en Mañanas Blu, la gobernadora informó que las acciones armadas continuaban en distintos puntos del departamento. “En este justo momento, mientras hablamos, hay combates en el corregimiento del Tapón y también accionaron otras dos cargas con drones en el municipio de Río Iró contra la estación de policía”, señaló. La mandataria también advirtió sobre los riesgos que representa el uso de drones en zonas urbanas, debido a la ubicación de las estaciones de Policía. En ese contexto afirmó que el grupo armado “no le importa atentar contra la ciudadanía escudándose en que están atentando contra la fuerza pública”. Según Córdoba, aunque la fuerza pública ha logrado neutralizar cerca de 23 ataques en los últimos días, las capacidades actuales deben fortalecerse para responder a este tipo de acciones. En ese sentido, solicitó al Gobierno nacional apoyo aéreo, el fortalecimiento de las labores de inteligencia, tecnología antidrones, medios para desactivar explosivos de manera robotizada y el refuerzo de las capacidades fluviales y terrestres. Asimismo, indicó que “No podemos esperar a que ellos encuentren la manera efectivamente de dar un golpe donde haya muertos o heridos”, al señalar que los ataques más recientes en Tadó y Río Iró no dejaron víctimas civiles.

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Por otra parte, a través de su cuenta en la red social X, la gobernadora informó que, tras un monitoreo con los comandantes de la fuerza pública y los alcaldes del departamento, se mantenía la normalidad en las vías de acceso y en las estaciones de los municipios con mayor riesgo, aunque advirtió que “La alerta debe mantenerse en la cuenca alta y media de la subregión San Juan y en la cuenca alta de la subregión Atrato”.

Sin embargo, este lunes aseguró que el ELN reanudó los ataques en el departamento con hostigamientos en Noanamá, bloqueos en la vía Quibdó-Pereira y un ataque con drones contra la estación de Policía de Santa Rita, en Río Iró. En ese contexto afirmó: “En este ataque afortunadamente no hay heridos, pero no podemos esperar a que los haya”. Asimismo, pidió al ministro de Defensa fortalecer las capacidades de la fuerza pública y señaló que “El apoyo aéreo, la inteligencia y la tecnología antidrones, así como los medios fluviales y terrestres son fundamentales ante acciones terroristas de esta magnitud”.

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