Iván Barton, árbitro Colombia vs. Suiza, había sido suspendido en su país antes de llegar al Mundial

Iván Barton, de El Salvador, será el árbitro del encuentro por los octavos de final entre Colombia y Suiza. El centroamericano, quien dirigirá su tercer partido en el Mundial, tiene un antecedente polémico en la liga de su país.
Aunque es catalogado como uno de los jueces con mayor experiencia en su confederación al tener apariciones en competencias como Juegos Olímpicos, mundiales juveniles y Mundial de Clubes, también hubo un momento en este año que marcó su carrera como árbitro.
Ocurrió en la jornada 8 del Clausura 2026 de la liga de El Salvador. En ese partido que terminó con marcador 0-0, entre C.D. Águila y Alianza F.C., según medios locales, Barton tuvo algunos errores que habrían incidido en el resultado entre los dos clubes. Ambos técnicos criticaron el actuar del colegiado en dicho encuentro.