Delcy Rodríguez cumple plazo legal como presidenta interina en medio de crisis por sismos, ¿qué sigue?

En medio de la crisis humanitaria que dejaron los dos terremotos que azotaron a Venezuela hace dos semanas, Delcy Rodríguez cumplió el plazo máximo que la ley le permite ejercer tras asumir el liderazgo del país luego de la captura de Nicolás Maduro.
Respaldada por la cúpula del chavismo, Rodríguez asumió formalmente la Presidencia interina la noche del pasado 5 de enero. Su llegada al Palacio de Miraflores se produjo apenas dos días después de que Nicolás Maduro y su esposa fueran trasladados por Estados Unidos a una cárcel en Nueva York.
Durante su juramentación, Rodríguez repudió la intervención extranjera y prometió defender la soberanía nacional. Pero hoy eso tan solo quedó en una ilusión del régimen.
Tras seis meses de aquel quiebre histórico, la expectativa era grande. Sin embargo, el foco ya no está en las acciones políticas, sino en la respuesta interna ante una de las peores tragedias naturales en la historia del país.
Dos devastadores terremotos, que hasta la fecha dejan un saldo trágico de 3.535 personas fallecidas, más de 16.000 heridos y miles de damnificados, cambiaron los planes.