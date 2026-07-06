Así ha sido el trabajo de los perros rescatistas tras los sismos en Venezuela

Sisu enfrentó su primera misión de búsqueda entre los escombros que dejaron los dos sismos en Venezuela con la misma determinación y energía con las que persigue su juguete favorito, una pelota naranja y azul.

Le puede interesar: Nueva actualización de cifras por terremotos en Venezuela: más de 3.300 muertos y 16.700 heridos

Con su arnés negro, esta inquieta labradora retriever marrón se adentra entre los escombros de los edificios que se desplomaron con los terremotos ocurridos el 24 de junio. Busca sobrevivientes sin más herramientas que su olfato. Esta integrante del Florida Task Force 2 resulta clave para encontrar personas con vida en una carrera contra el reloj.

Cuando un equipo llega a un lugar donde se sospecha que hay víctimas vivas, los primeros en actuar son los perros.

“El trabajo de ellos se basa en detectar dónde hay humanos” identificando la temperatura, el olor corporal y el dióxido de carbono que exhalan las víctimas, explicó a AFP Alexander Parada, también de la Florida Task Force 2, junto a la labradora retriever Piper, que rescató a dos personas en esta, su primera misión.

“Hacen un trabajo que nosotros no podemos hacer”, agregó Parada.

Cuando un perro indica alguna alerta, los socorristas envían a un segundo animal para confirmar el hallazgo, añadió Sylvia Arango, responsable de Sisu y guía canina desde 1998.

A partir de ahí, radares o cámaras afinan las coordenadas de dónde podrían estar las víctimas.

Con su olfato, los caninos de búsqueda agilizan las labores de rescate al inspeccionar grandes áreas con rapidez, dijo Parada, algo crucial dado que las posibilidades de encontrar gente con vida se reducen a medida que transcurre la ventana inicial de 72 horas.